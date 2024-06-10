Жоау Феликс: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Нужно усердно трудиться и верить»

Жоау Феликс считает, что способен выиграть «Золотой мяч».

«Каждый мечтает выиграть « ». Думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы выиграть приз. Конечно, еще есть что улучшить.

Многое должно произойти. Мне 24 года. Нужно усердно трудиться и верить», – сказал полузащитник , арендованный «Барселоной» у « », в интервью Nude Project.

В прошлом сезоне португалец забил 7 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах .