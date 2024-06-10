Жоау Феликс: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Нужно усердно трудиться и верить»
Жоау Феликс считает, что способен выиграть «Золотой мяч».
«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы выиграть приз. Конечно, еще есть что улучшить.
Многое должно произойти. Мне 24 года. Нужно усердно трудиться и верить», – сказал полузащитник Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у «Атлетико», в интервью Nude Project.
В прошлом сезоне португалец забил 7 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах Ла Лиги.
В наличии две ноги. Самые необходимые качества, без которых ЗМ не получить - на месте.
Остальное - дело труда и веры, да.
он даже не лучший в своей сборной
Появляется ощущение, что многовато лишнего чсв в раздевалке Барсы
Наверное это надо понимать, потому что приз Золотой мяч, а не Золотая бутса? И наверное потому что мяч получали защитники и даже однажды вратарь, да? И наверное потому что Бензима забивал в Ла-Лиге и Лиге Чемпионов, которую ещё и выиграл. А Оланд в Бундес-лиге и на задворках ЛЧ.
Вот как это надо понимать.