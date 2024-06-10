Жоау Феликс: «У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть «Золотой мяч». Нужно усердно трудиться и верить»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Золотой мяч Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс считает, что способен выиграть «Золотой мяч».

«Каждый мечтает выиграть «Золотой мяч». Думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы выиграть приз. Конечно, еще есть что улучшить.

Многое должно произойти. Мне 24 года. Нужно усердно трудиться и верить», – сказал полузащитник Жоау Феликс, арендованный «Барселоной» у «Атлетико», в интервью Nude Project.

В прошлом сезоне португалец забил 7 голов и сделал 3 передачи в 30 матчах Ла Лиги.

53 комментария
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И я так понимаю при наборе в бчк футболистов пункт неадекватность в резюме идёт в +, а не в -.
+63
-17
+46
Ну разве только в PES, играя за себя в карьере за одного игрока
+38
0
+38
Встретить НЛО шанс выше, чем Феликс возьмет ЗМ. А ведь когда-то считался одним из самых перспективных🤣
+27
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+27
Ответ odinokov nick
Встретить НЛО шанс выше, чем Феликс возьмет ЗМ. А ведь когда-то считался одним из самых перспективных🤣
Если бы мне кто то сказал в период 2010-2020 годов, что Бензема возьмёт зм, я бы также сказал.
+23
-2
+21
У меня тоже есть, кста.
В наличии две ноги. Самые необходимые качества, без которых ЗМ не получить - на месте.

Остальное - дело труда и веры, да.
+14
0
+14
Ответ Real_v_dushe
И я так понимаю при наборе в бчк футболистов пункт неадекватность в резюме идёт в +, а не в -.
Да, парнишка быстро подхватил ДНК бчк
+21
-8
+13
человеку бы сначала подумать как закрепиться в основе хоть какого-то топ-клуба и , возможно, стать лидером хотя бы в нем, а он уже о ЗМ вслух заявляет.
+9
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+9
Ответ Вадим Сидоров
Ну разве только в PES, играя за себя в карьере за одного игрока
Да пора бы уже в реале получить, а то Бенфика уже заждалась свой финансовый бонус от Атлетико за пунктик если он выиграет Золотой мяч 😅
+9
-2
+7
Анекдот дня
+3
0
+3
Ответ Товарищ Бразаускас
Какой тебе Золотой мяч, дружище? Ты в топ-100 футболистов мира не факт, что входишь
скорее факт что не входит)
он даже не лучший в своей сборной
+3
-1
+2
Жаль что за необходимые качества золотые мячи не дают)
+2
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+2
Игрок который по сути ничего не показывает, кроме своих Качеств и надежд))
+2
0
+2
Если в следующем сезоне сделает 40+30 а Примере и 10+10 в Лиге Чемпионов, выйграет оба турнира... То станет первым а мире арендованным футболистом выйгравшим ЗМ.)) я бы посмотрел на такое
+2
0
+2
Сначала Кунде, теперь Феликс
Появляется ощущение, что многовато лишнего чсв в раздевалке Барсы
+2
0
+2
Ответ CHELSEA_2008
Так он за Реал играет, поэтому и получил ЗМ. Вон Холанд выиграл больше чем Бензема, и забил больше в сезоне 2022-2023, но ЗМ не получил. Как можно это не понимать 🤷🏻‍♂️
Не являясь адвокатом Бензима, но не смог пройти мимо настолько глупого комментария.
Наверное это надо понимать, потому что приз Золотой мяч, а не Золотая бутса? И наверное потому что мяч получали защитники и даже однажды вратарь, да? И наверное потому что Бензима забивал в Ла-Лиге и Лиге Чемпионов, которую ещё и выиграл. А Оланд в Бундес-лиге и на задворках ЛЧ.
Вот как это надо понимать.
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+1
Ответ djamel
Сколько голден боёв выиграло золотой мяч? То то и оно
С Месси и Роналду у голденбоев в любом случае шансы были невелики
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Ответ djamel
Сколько голден боёв выиграло золотой мяч? То то и оно
один, зато сразу 8 штук ! :)))
+1
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+1
Какой тебе Золотой мяч, дружище? Ты в топ-100 футболистов мира не факт, что входишь
+3
-2
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В 24 стал сбитым лётчиком.
+1
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+1
Ержан, просыпайся !
+1
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Сколько голден боёв выиграло золотой мяч? То то и оно
+1
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Ответ Мирослав Ковальский
Даже если Феликс выиграет Евро и в Атлетико станет лучшим бомбардиром и выиграет требл, то ЗМ все равно подарят месси за то что забьет пару пенок в бургер лиге. Знаем, проходили
когда?
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Ответ Мэр Чунга-чанги
С Месси и Роналду у голденбоев в любом случае шансы были невелики
А вот щас не дай Бог дадут ЗМ Беллингему
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Ответ korysh
человеку бы сначала подумать как закрепиться в основе хоть какого-то топ-клуба и , возможно, стать лидером хотя бы в нем, а он уже о ЗМ вслух заявляет.
Лидером он если где-то и станет, то только в середняке или аутсайдере лиги
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Ответ Viacheslav Khalzov
В 2021-2022 году Оланд выиграл ЛЧ?))) Мань, здоровья.
🙄
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Ответ CHELSEA_2008
Лучше бы пропустили и не писали ничего)). Если учесть что я как раз сравнил двух самых что ни на есть нападающих)). Это мы даже не берём во внимание непонятную чушь про Бундеслигу). Холанд побил рекорд результативности за всю историю АПЛ. Стал лучшим бомбардиром победной ЛЧ. Выиграл требл. 😃
В 2021-2022 году Оланд выиграл ЛЧ?))) Мань, здоровья.
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Ответ Viacheslav Khalzov
Не являясь адвокатом Бензима, но не смог пройти мимо настолько глупого комментария. Наверное это надо понимать, потому что приз Золотой мяч, а не Золотая бутса? И наверное потому что мяч получали защитники и даже однажды вратарь, да? И наверное потому что Бензима забивал в Ла-Лиге и Лиге Чемпионов, которую ещё и выиграл. А Оланд в Бундес-лиге и на задворках ЛЧ. Вот как это надо понимать.
Лучше бы пропустили и не писали ничего)). Если учесть что я как раз сравнил двух самых что ни на есть нападающих)). Это мы даже не берём во внимание непонятную чушь про Бундеслигу). Холанд побил рекорд результативности за всю историю АПЛ. Стал лучшим бомбардиром победной ЛЧ. Выиграл требл. 😃
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Ответ Константинополь
Если в следующем сезоне сделает 40+30 а Примере и 10+10 в Лиге Чемпионов, выйграет оба турнира... То станет первым а мире арендованным футболистом выйгравшим ЗМ.)) я бы посмотрел на такое
Месси получал ЗМ не выиграв ни то ни другое, и заняв третье место в чемпионате 🤷🏻‍♂️ Так что что-то не сходится, перепроверь и напиши заново.
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Ответ odinokov nick
Встретить НЛО шанс выше, чем Феликс возьмет ЗМ. А ведь когда-то считался одним из самых перспективных🤣
Да ладно,нормально с ним все.ему лень убрать,и скорости добавить.потом при всем этом начать показывать оч хорошую игру,и может ещё выиграть,время есть.
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Ответ odinokov nick
Встретить НЛО шанс выше, чем Феликс возьмет ЗМ. А ведь когда-то считался одним из самых перспективных🤣
Очень странный этот кадр. Отыграв отлично несколько месяцев - его продали в Атлетико за цену в 2 раза выше чем он стоил на тот момент(и это с учётом возврата и перспектив) а он в итоге каждый год деградирует, является игроком запаса и тем не менее всё ещё собирается выиграть ЗМ. Даже если он кого-то сможет(чего конечно же не случится)вернуться на тот уровень игры что был перед уходом в Атлетико(плюс тактическое понимание) он всё равно не будет претендовать на ЗМ.
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