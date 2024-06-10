Чеферин о Евро: «Из соображений безопасности рад, что не нужно организовывать общеевропейский турнир, как в 2021-м. Не думаю, что стоит использовать такой формат, это сложно и дорого»

Теги УЕФА Евро-2024 Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин заявил, что проводить Евро в нескольких странах не планируют.

«Ситуация в мире неидеальна. Из соображений безопасности я рад, что мне не нужно организовывать общеевропейский турнир, как это было в 2021 году. Тогда было очень сложно, и я не думаю, что стоит использовать такой формат в будущем. Это было сложно и дорого.

Сейчас мы снова проводим классический турнир в одной стране, у этого много преимуществ. Легче работать с одной страной, чем с несколькими», – отметил глава УЕФА.

Евро-2024 пройдет в Германии. В 2021 году матчи чемпионата Европы проводились в 11 странах.

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2 комментария
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Да глупость это была. Максимум три страны расположенных рядом.
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А потом - Евро 2028 - 5 стран . Евро 32 - Италия и Турция
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