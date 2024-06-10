Талалаев про Дзюбу в «Химках»: «Думаете, я за год должен сильно измениться? Если он изменился в лучшую сторону, мой телефон знает каждый»

Андрей Талалаев высказался о возможности перехода Артема Дзюбы в «Химки».

Нападающий ранее завершил выступления в «Локомотиве».

– В прессе возникла информация про « » и Дзюбу. У вас может быть интерес к Артему?

– Мы всегда готовы к переговорам. В футбольном мире мой телефон знает каждый.

Как вы можете убедиться, даже здесь, в отпуске, я всегда доступен для звонка. Но Дзюба мне не звонил.

Без личной беседы я не беру ни одного игрока в команду. И если игрок будет заведен без моего ведома, то единственное, что он будет делать – бегать в стороне.

Иной выход – придется менять тренерский штаб. Поэтому вариантов событий не так много.

– Все помнят историю про ваш телефонный разговор и просмотр в «Торпедо». Если звонок все же поступит, ответ будет примерно тем же?

– А вы думаете, я за год должен был сильно измениться? Я точно не изменился.

Если он изменился в лучшую сторону, повторю еще раз, мой телефон знает каждый.

А тот единственный телефонный разговор за пять лет у нас действительно был только один, Артем тогда сам звонил.

Мы тогда с ним все обсудили достаточно четко, – сказал главный тренер «Химок» .