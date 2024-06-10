Даса останется в «Динамо» на следующий сезон. Стороны активировали опцию продления контракта

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва сборная Израиля по футболу Эли Даса Футбол

Эли Даса проведет следующий сезон в «Динамо».

В контракте защитника активировалась опция продления на сезон-2024/25. Таким образом, 31-летний футболист проведет свой третий сезон в составе московского клуба.

Даса перешел к бело-голубым на правах свободного агента в сентябре 2022 года. С тех пор он провел 52 матча, отдав четыре результативные передачи.

В прошедшем сезоне израильский игрок принял участие в 20 матчах Мир РПЛ и вместе с «Динамо» стал обладателем бронзовых медалей российского чемпионата.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
средний игрок ротации
+3
0
+3
Слабенький игрок Там надо Бессмертного возвращать в основу. Молодой и переспективный.
+1
-1
0
Пока что всякую некондицию переподписываем. Защитник, не умеющий защищаться — это для нас самое то.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий