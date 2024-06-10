Даса останется в «Динамо» на следующий сезон. Стороны активировали опцию продления контракта

Эли Даса проведет следующий сезон в «Динамо».

В контракте защитника активировалась опция продления на сезон-2024/25. Таким образом, 31-летний футболист проведет свой третий сезон в составе московского клуба.

перешел к бело-голубым на правах свободного агента в сентябре 2022 года. С тех пор он провел 52 матча, отдав четыре результативные передачи.

В прошедшем сезоне израильский игрок принял участие в 20 матчах Мир и вместе с « » стал обладателем бронзовых медалей российского чемпионата.