Даса интересен «Маккаби Тель-Авив» и клубу из ОАЭ. Приоритет защитника – остаться в «Динамо» («РБ Спорт»)

Эли Даса может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

По информации «РБ Спорт», защитник «Динамо» и сборной Израиля интересен « » из Тель-Авива – утверждается, что израильский клуб готов предложить ему долгосрочный контракт с возможностью остаться в структуре клуба после завершения карьеры. Также за ситуацией следит клуб из Дубая.

Отмечается, что Даса обдумывает разные варианты продолжения карьеры, однако его приоритет – остаться в « ». Соглашение защитника с московским клубом истекает в конце сезона.