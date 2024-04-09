Даса интересен «Маккаби Тель-Авив» и клубу из ОАЭ. Приоритет защитника – остаться в «Динамо» («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва высшая лига Израиль Маккаби Тель-Авив высшая лига ОАЭ Эли Даса Футбол

Эли Даса может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

По информации «РБ Спорт», защитник «Динамо» и сборной Израиля интересен «Маккаби» из Тель-Авива – утверждается, что израильский клуб готов предложить ему долгосрочный контракт с возможностью остаться в структуре клуба после завершения карьеры. Также за ситуацией Дасы следит клуб из Дубая.

Отмечается, что Даса обдумывает разные варианты продолжения карьеры, однако его приоритет – остаться в «Динамо». Соглашение защитника с московским клубом истекает в конце сезона.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий