Даса интересен «Маккаби Тель-Авив» и клубу из ОАЭ. Приоритет защитника – остаться в «Динамо» («РБ Спорт»)
Эли Даса может продолжить карьеру на Ближнем Востоке.
По информации «РБ Спорт», защитник «Динамо» и сборной Израиля интересен «Маккаби» из Тель-Авива – утверждается, что израильский клуб готов предложить ему долгосрочный контракт с возможностью остаться в структуре клуба после завершения карьеры. Также за ситуацией Дасы следит клуб из Дубая.
Отмечается, что Даса обдумывает разные варианты продолжения карьеры, однако его приоритет – остаться в «Динамо». Соглашение защитника с московским клубом истекает в конце сезона.