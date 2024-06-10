Адвокат Гарре о том, возможен ли переход хавбека в «Краснодар»: «Нет»

Адвокат Бенхамина Гарре исключил возможность перехода хавбека в «Краснодар».

Ранее появилась информация, что «Краснодар» ведет переговоры с полузащитником «Крыльев Советов». Интерес к Гарре также проявляют «Динамо» и «Спартак».

– Возможен ли переход Бенхамина в «Краснодар»?

– Нет, – сказал юрист Эмилио Чемпион.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» действует до 2026 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ полузащитник отметился 9 голами и 3 ассистами в 20 матчах лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.