Адвокат Гарре о том, возможен ли переход хавбека в «Краснодар»: «Нет»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар агенты Бенхамин Гарре Футбол

Адвокат Бенхамина Гарре исключил возможность перехода хавбека в «Краснодар».

Ранее появилась информация, что «Краснодар» ведет переговоры с полузащитником «Крыльев Советов». Интерес к Гарре также проявляют «Динамо» и «Спартак».

– Возможен ли переход Бенхамина в «Краснодар»?

– Нет, – сказал юрист Эмилио Чемпион.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» действует до 2026 года. В минувшем сезоне Мир РПЛ полузащитник отметился 9 голами и 3 ассистами в 20 матчах лиги. Его подробную статистику можно найти здесь.

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9 комментариев
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А при чем здесь адвокат?
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Так Эмилио Чемпион не агент Гарре. Агент Гарре - его отец.
А юрист - это тот самый забавный чел, что вбрасывал, что Гарре недоволен зарплатой в Крыльях и мечтает свалить. Причём так набросил, что самому Бену и его отцу этот наброс опровергать пришлось.
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Ответ Вячеслав Припузов
А при чем здесь адвокат?
«Что-то часто в нашего Серёжу в последнее время стрелять начали. Так ведь они и попасть могут» 😁
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Адвоката Гарре ответ
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Адвокат?
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Стало как-то тревожно за Гарре, раз о невозможности его перехода заявляет адвокат.
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Хорошо что еще не высказался прокурор Гарре.
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Его что, присудить Краснодару хотят?
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Ответ Честный контроль
Хорошо что еще не высказался прокурор Гарре.
Прокурор в другой палате, с Наполеоном.
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