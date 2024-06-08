«Удинезе» не продлил контракт с Каннаваро. Фабио удержал клуб в Серии А

Теги Удинезе Фабио Каннаваро серия А Италия отставки Футбол

«Удинезе» не продлит контракт с Фабио Каннаваро.

Об этом тренер сообщил в соцсетях.

«Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении не продлевать наши трудовые отношения. Я благодарю его за предоставленную возможность. Мне жаль, что не могу продолжить этот короткий, но напряженный путь.

Хочу уточнить, что с моей стороны было желание продолжить сотрудничество. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам «Удинезе», – написал Каннаваро.

Итальянец возглавил клуб в апреле, когда тот шел 17-м, за строчку до зоны вылета. При Каннаваро «Удинезе» закончил сезон на 15-м месте.

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16 комментариев
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Ужасное решение от руководства. То, что они его уволили, говорит об одном - клуб не заинтересован в том, чтобы выбираться из болота в нижней части таблицы. Потому что Каннаваро поставил условие, что останется, только если ключевые игроки не покинут команду и ему дадут деньги на трансферы. Выше середины таблицы можно не ждать удинцев в ближайшие лет 7, потому что Поццо ни в чём не заинтересован. Особенно учитывая, что главный кандидат на замену, судя по новостям, это Ди Франческо. Сомнительная кандидатура, если честно, у него после полуфинала ЛЧ с Ромой не получается абсолютно ничего и нигде
+8
-2
+6
Удинезе вообще часто тренеров меняет, удивляюсь, что туда вообще кто-то идет
+4
0
+4
Ответ Теория черного лебедя
Ужасное решение от руководства. То, что они его уволили, говорит об одном - клуб не заинтересован в том, чтобы выбираться из болота в нижней части таблицы. Потому что Каннаваро поставил условие, что останется, только если ключевые игроки не покинут команду и ему дадут деньги на трансферы. Выше середины таблицы можно не ждать удинцев в ближайшие лет 7, потому что Поццо ни в чём не заинтересован. Особенно учитывая, что главный кандидат на замену, судя по новостям, это Ди Франческо. Сомнительная кандидатура, если честно, у него после полуфинала ЛЧ с Ромой не получается абсолютно ничего и нигде
Фрозиноне Ди Франческо играло в отличный футбол и вылетел вообще несправедливо
+5
-1
+4
Все же спасибо, что сохранил Удинезе, учитывая сколько лет они провели в Сериале
+3
0
+3
Ответ Теория черного лебедя
Ужасное решение от руководства. То, что они его уволили, говорит об одном - клуб не заинтересован в том, чтобы выбираться из болота в нижней части таблицы. Потому что Каннаваро поставил условие, что останется, только если ключевые игроки не покинут команду и ему дадут деньги на трансферы. Выше середины таблицы можно не ждать удинцев в ближайшие лет 7, потому что Поццо ни в чём не заинтересован. Особенно учитывая, что главный кандидат на замену, судя по новостям, это Ди Франческо. Сомнительная кандидатура, если честно, у него после полуфинала ЛЧ с Ромой не получается абсолютно ничего и нигде
А когда семейство Поццо интересовали результаты? Для них важно, чтобы молодые игроки развивались для последующей продажи. Ди Франческо же отличный вариант для работы с молодыми игроками. К тому же он ставит атакующий футбол, где игрокам легче себя проявить
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Ответ Теория черного лебедя
Да. Но плюсом к этому атакующему футболу ещё добавляется борьба за выживание) Если Поццо такое нравится, то пожалуйста, пусть приходит
А может не вылететь. Каннаваро с практикой в Китае тоже не самый надёжный вариант
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Чемпион Мира!:))🇮🇹🥇🥳
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... и опыт, сын ошибок трудных.
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Надеюсь, вылетят за такое отношение к человеку в следующем сезоне. Другого руководство Удинезе не заслуживает, жаль конечно болельщиков...
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да только ты хотел больше зарплату, и влиять на трансферы, поэтому нет, ты ещё никто как тренер, чтобы ставить свои условия
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Ответ f0mk4
Удинезе вообще часто тренеров меняет, удивляюсь, что туда вообще кто-то идет
Для Сериала это норма:))
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Ответ Антонио Мартынов
Фрозиноне Ди Франческо играло в отличный футбол и вылетел вообще несправедливо
Так конечно, там был хороший подбор футболистов. Факт остаётся фактом - он спустил в зону вылета и Сампдорию, и Кальяри, и Верону, не продержавшись ни в одном из клубов больше полугода. После его увольнения Сампдория закончила на 15-м месте, Кальяри на 16-м, а Верона на 9-м. В Фрозиноне верили в него до конца, и да, я помню, как классно они стартовали и давали бой грандам, но в итоге всё равно вылетели. Потому что в футболе важен результат, а не "отличный футбол"
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Ответ <Inter>
А когда семейство Поццо интересовали результаты? Для них важно, чтобы молодые игроки развивались для последующей продажи. Ди Франческо же отличный вариант для работы с молодыми игроками. К тому же он ставит атакующий футбол, где игрокам легче себя проявить
Да. Но плюсом к этому атакующему футболу ещё добавляется борьба за выживание) Если Поццо такое нравится, то пожалуйста, пусть приходит
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Ответ <Inter>
А может не вылететь. Каннаваро с практикой в Китае тоже не самый надёжный вариант
Ну так Каннаваро пришёл в апреле и спас команду от вылета. У него практика уже не в Китае, а непосредственно в Удинезе. Он, в отличие от Ди Франческо, не получал ещё права собрать команду в Италии из футболистов, которые ему интересны. Разве между этими двумя тренерами лучше выбрать человека, который уже имеет ауру неудачника? Атакующий футбол Ди Франческо может быть красивым, может быть зрелищным, но все последние годы он ещё и является якорем абсолютно для всех клубов (опускаем финансовые проблемы команд, в которых он работал, потому что это в Италии абсолютно везде)
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Ответ Теория черного лебедя
Ужасное решение от руководства. То, что они его уволили, говорит об одном - клуб не заинтересован в том, чтобы выбираться из болота в нижней части таблицы. Потому что Каннаваро поставил условие, что останется, только если ключевые игроки не покинут команду и ему дадут деньги на трансферы. Выше середины таблицы можно не ждать удинцев в ближайшие лет 7, потому что Поццо ни в чём не заинтересован. Особенно учитывая, что главный кандидат на замену, судя по новостям, это Ди Франческо. Сомнительная кандидатура, если честно, у него после полуфинала ЛЧ с Ромой не получается абсолютно ничего и нигде
главный кандидат вроде тренер из Катандзаро, это будет крутое подписание, если договряться!
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Ответ Теория черного лебедя
Ужасное решение от руководства. То, что они его уволили, говорит об одном - клуб не заинтересован в том, чтобы выбираться из болота в нижней части таблицы. Потому что Каннаваро поставил условие, что останется, только если ключевые игроки не покинут команду и ему дадут деньги на трансферы. Выше середины таблицы можно не ждать удинцев в ближайшие лет 7, потому что Поццо ни в чём не заинтересован. Особенно учитывая, что главный кандидат на замену, судя по новостям, это Ди Франческо. Сомнительная кандидатура, если честно, у него после полуфинала ЛЧ с Ромой не получается абсолютно ничего и нигде
Вот всему плюсую, кроме Ди Франческо. Да, его футбол не совсем прижился в Сампдории и Кальяри, но Фрозиноне играл отлично и вылетел благодаря чудовищному невезению. По ожидаемым очкам они не доьрали 17(!!!). Это даже верхняя часть таблицы. Игроками, которым по 20-22. За Суле и Барренечеа ему отдельное спасибо
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