«Удинезе» не продлил контракт с Каннаваро. Фабио удержал клуб в Серии А

«Удинезе» не продлит контракт с Фабио Каннаваро.

Об этом тренер сообщил в соцсетях.

«Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении не продлевать наши трудовые отношения. Я благодарю его за предоставленную возможность. Мне жаль, что не могу продолжить этот короткий, но напряженный путь.

Хочу уточнить, что с моей стороны было желание продолжить сотрудничество. Желаю удачи клубу, игрокам и замечательным болельщикам «Удинезе», – написал Каннаваро.

Итальянец возглавил клуб в апреле, когда тот шел 17-м, за строчку до зоны вылета. При Каннаваро «Удинезе» закончил сезон на 15-м месте.