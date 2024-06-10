Радченко о Джикии в «Зените»: «Защитники питерцев сильнее него. И непонятно, в каком он состоянии, давно без практики»

Дмитрий Радченко считает, что Георгий Джикия «Зениту» не поможет.

– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники « » сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, уже давно находится без игровой практики.

– Другим клубам он может пригодиться?

– Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, – сказал бывший форвард «Зенита».