Радченко о Джикии в «Зените»: «Защитники питерцев сильнее него. И непонятно, в каком он состоянии, давно без практики»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Радченко Георгий Джикия Футбол

Дмитрий Радченко считает, что Георгий Джикия «Зениту» не поможет.

– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.

– Другим клубам РПЛ он может пригодиться?

– Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, – сказал бывший форвард «Зенита».

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5 комментариев
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Интересно, кто спрашивает Радченко о Джикии в Зените, а главное - зачем?
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