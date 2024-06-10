Радченко о Джикии в «Зените»: «Защитники питерцев сильнее него. И непонятно, в каком он состоянии, давно без практики»
Дмитрий Радченко считает, что Георгий Джикия «Зениту» не поможет.
– Думаю, он не усилит оборону команды. Защитники «Зенита» сильнее его. И вообще непонятно, в каком он физическом состоянии, Георгий уже давно находится без игровой практики.
– Другим клубам РПЛ он может пригодиться?
– Думаю, да. Он неплохой игрок, которому надо просто вернуть свою лучшую форму, – сказал бывший форвард «Зенита».