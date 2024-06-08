Тарпищев об уходе Джикии из «Спартака»: «Считаю большой ошибкой. От таких людей нельзя избавляться»

Шамиль Тарпищев считает уход Георгия Джикии из «Спартака» ошибкой.

«Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться.

Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик « ».

Напомним, покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.