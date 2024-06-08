Тарпищев об уходе Джикии из «Спартака»: «Считаю большой ошибкой. От таких людей нельзя избавляться»
Шамиль Тарпищев считает уход Георгия Джикии из «Спартака» ошибкой.
«Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться.
Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».
Напомним, Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.
Там ещё Соболев такой же
Жжикия не воспитанник Спартака даже. Игр он сдал в разы больше глушакова, потому что того вовремя выкинули
А тарпищев с этими спичами может идти лесом
Глупо было избавляться.
Жора мог бы принести огромную пользу Спартаку только на одних покупках и сдачах квартир в аренду!
Новое амплуа защитник-рантье - это был бы прорыв в экономической деятельности клуба!