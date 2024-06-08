Тарпищев об уходе Джикии из «Спартака»: «Считаю большой ошибкой. От таких людей нельзя избавляться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Георгий Джикия Футбол

Шамиль Тарпищев считает уход Георгия Джикии из «Спартака» ошибкой.

«Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться.

Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака».

Напомним, Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

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15 комментариев
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Там агент денег заплатил, что бы его клиента обеляли или это просто люди, не зная причин, просто тупо игрока защищают?
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"от таких людей нельзя избавляться" - таких людей нельзя брать...
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Жжикия и глушаков одной марки цемент

Там ещё Соболев такой же

Жжикия не воспитанник Спартака даже. Игр он сдал в разы больше глушакова, потому что того вовремя выкинули

А тарпищев с этими спичами может идти лесом
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а самое главное кто это делает, люди которые в Спартаке вообще оказались случайно!
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Абсолютно согласен с Тарпищевым.
Глупо было избавляться.
Жора мог бы принести огромную пользу Спартаку только на одних покупках и сдачах квартир в аренду!
Новое амплуа защитник-рантье - это был бы прорыв в экономической деятельности клуба!
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Джикия(поперёк и назад) давно нам не нужен, капитан был не какой и игрок посредственный, смотрелся только с Жиго, Сэм ушёл и аджикия поплыл...
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Ответ Barcelona Forever
А я думал тарпищев умнее🤦как же я ошибался
Думать ты как раз и не умеешь ))) Ошибался он ...
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Ответ Anthony Wrynn
Там агент денег заплатил, что бы его клиента обеляли или это просто люди, не зная причин, просто тупо игрока защищают?
А что там много нужно?) думаю тот же Ловчев за 10 тысяч оближет в новостях любого игрока.
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