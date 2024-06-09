Экс-глава «Локо» Наумов: «Не сказал бы, что уровень наших игроков ниже европейских. Нужно время на адаптацию, посмотрите на Малкома – как критиковали и как заиграл. Так же с россиянами»

Теги Зенит Монако Аталанта премьер-лига Россия лига 1 Франция серия А Италия Николай Наумов Джан Пьеро Гасперини Советский спорт Алексей Миранчук Александр Головин Малком Футбол

Николай Наумов считает, что россияне играют в футбол не хуже европейцев.

«То, что тот же Миранчук там прибавил, ясно. Новые требования, новый футбол, новый вызов, страна. Но говорить, что уровень наших футболистов по сравнению с европейскими ниже, я бы не стал.

Всегда, когда человек приезжает в новую страну, ему нужно время на адаптацию. Даже когда едешь в новую команду внутри своей страны, нужно время.

Посмотрите на того же Малкома. Когда он приехал, как мы его критиковали: кого купили, за кого отдали 40 миллионов? А в итоге как он заиграл! Так же и российские футболисты. Переходя в чужую страну, нужно адаптироваться.

А так, я бы не сказал, что уровень наших футболистов ниже европейских. Многое зависит от команды. Миранчуку-то не очень повезло: Гасперини ему не очень доверял, да и сейчас в старте выходит не всегда. Головину стало попроще: ему стали доверять, он стал больше играть и прибавил.

Многое еще зависит от того, как человек воспринимает переезд в Европу. Некоторые пашут, стиснув зубы, а некоторые махнут рукой на все при первой неудаче и уезжают назад. Такое тоже часто бывает», – отметил экс-президент «Локомотива».

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5 комментариев
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"...Посмотрите на того же Малкома... как мы его критиковали...А в итоге как он заиграл! Так же и российские футболисты..."

А с чего это россиянина Малкома Николай Наумов противопоставляет российским футболистам? %)
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Малком с первого матча себя хорошо показал. Другое дело, что травма выбила его на приличное время.
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И дороги Европейские
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Ну так то да
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