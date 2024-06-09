Аленья о Хави: «Есть все, чтобы стать лучшим. Работа в «Барсе» связана с давлением, особенно при таком «Реале», но он прекрасно потрудился. А ведь Месси говорил, что однажды мы оценим 8 титулов за 11 лет»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Лионель Месси Ла Лига Карлес Аленья Футбол

Карлес Аленья высоко оценил работу Хави на посту главного тренера «Барселоны».

«У Хави есть все для того, чтобы стать лучшим тренером мира. Работа в «Барселоне» связана с колоссальным давлением, особенно сейчас, когда «Реал» находится на таком уровне, однако он прекрасно потрудился.

Для «кулес» стало нормальным то, что происходило несколько лет назад. А ведь Месси говорил, что однажды мы по-настоящему оценим 8 чемпионств за 11 лет. Требования в клубе высоки», – сказал в подкасте Vamos Show бывший хавбек каталонцев, играющий за «Хетафе».

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5 комментариев
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Эта новость навела меня на мысль, что при всех достижениях Флика, он кот в мешке. Да его Бавария была машиной. Но это в скомканный год разгара пандемии. 8-2 с барсой? Да эту барсу при Вальверде и мертвая Рома возила 3-0 (в ЛЛ тогда на классе тащили Месси с Суаресом). Затем был тотальный провал со сборной Германии, не самой слабой по составу. Как бы флик не оказался вторым Ди Маттео.
Чувствую, по Хави еще скучать будут.
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Ответ Tristan...
Насчёт лучшего в мире не знаю, но востребованным среди топ клубов специалистом стать может. А там при определённых раскладах можно и на лучшего в мире замахнуться, случайно зацепив ЛЧ а-ля наши Зидан с Анчелотти Фан Реала
ну конечно, Зизу и Анчи случайно взяли
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Ответ Tristan...
Насчёт лучшего в мире не знаю, но востребованным среди топ клубов специалистом стать может. А там при определённых раскладах можно и на лучшего в мире замахнуться, случайно зацепив ЛЧ а-ля наши Зидан с Анчелотти Фан Реала
Зидан на лучшего тренера в мире никем никогда не котировался, а вот Анчи лучший тренер по многим показателям, и ЛЧ выигрывал возможно когда ты еще был только в проекте, а называешь его победы случайными)) ещё и фаном Реала называешься )))
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Ответ Влад Аронофски
ну конечно, Зизу и Анчи случайно взяли
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