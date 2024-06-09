Аленья о Хави: «Есть все, чтобы стать лучшим. Работа в «Барсе» связана с давлением, особенно при таком «Реале», но он прекрасно потрудился. А ведь Месси говорил, что однажды мы оценим 8 титулов за 11 лет»
Карлес Аленья высоко оценил работу Хави на посту главного тренера «Барселоны».
«У Хави есть все для того, чтобы стать лучшим тренером мира. Работа в «Барселоне» связана с колоссальным давлением, особенно сейчас, когда «Реал» находится на таком уровне, однако он прекрасно потрудился.
Для «кулес» стало нормальным то, что происходило несколько лет назад. А ведь Месси говорил, что однажды мы по-настоящему оценим 8 чемпионств за 11 лет. Требования в клубе высоки», – сказал в подкасте Vamos Show бывший хавбек каталонцев, играющий за «Хетафе».
Чувствую, по Хави еще скучать будут.