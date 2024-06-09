Аленья об уезжающих в Саудовскую Аравию игроках: «Их много критикуют, но я могу понять, что некоторые едут заработать. Реальность такова, что деньги важны»

Теги Хетафе Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Карлес Аленья Футбол

Карлес Аленья не осуждает футболистов, отправляющихся в Саудовскую Аравию.

«Их много критикуют, но я могу понять, что некоторые игроки едут в определенные лиги для того, чтобы заработать. Это можно понять, каждый сам решает, что хочет делать, и реальность такова, что деньги важны.

Прямо сейчас я больше хочу остаться в Европе и добиться чего-то важного в европейских турнирах. Но нужно представить себя в такой ситуации – у меня такого шанса пока не было», – сказал полузащитник «Хетафе» в подкасте Vamos Show.

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3 комментария
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Вполне объективное мнение, что в чемпионат Саудовской Аравии едут исключительно за большими деньгами.
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В принципе, все зависит от возраста. Никто не осуждал условного Иньесту, когда он в почтенном возрасте уехал зарабатывать на пенсию в Азию.
Важно не гнаться за сиюминутными доходами молодежи. Помнится, был в Сельте перспективный Габри и уехал на заработки. Ну и где он сейчас?
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Дима Семицветов:
https://www.youtube.com/watch?v=uP3WaUJYH1E
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