Аленья об уезжающих в Саудовскую Аравию игроках: «Их много критикуют, но я могу понять, что некоторые едут заработать. Реальность такова, что деньги важны»

Карлес Аленья не осуждает футболистов, отправляющихся в Саудовскую Аравию.

«Их много критикуют, но я могу понять, что некоторые игроки едут в определенные лиги для того, чтобы заработать. Это можно понять, каждый сам решает, что хочет делать, и реальность такова, что деньги важны.

Прямо сейчас я больше хочу остаться в Европе и добиться чего-то важного в европейских турнирах. Но нужно представить себя в такой ситуации – у меня такого шанса пока не было», – сказал полузащитник « » в подкасте Vamos Show.