Карлес Аленья: «Я фанат «Барсы» до конца жизни, но «Реалу» не отказал бы. Это большой клуб, а я всегда хотел играть за такой»
Карлес Аленья заявил, что принял бы приглашение «Реала».
«Я «куле» до конца жизни, но «Реал» – большой клуб, и я бы никогда не отказал такому клубу.
Это большой клуб, а я всегда хотел играть за большой клуб», – сказал в подкасте Vamos Show бывший полузащитник «Барселоны», выступающий в составе «Хетафе».
Аленья – воспитанник «Барсы», он был в системе каталонского клуба с 2006 по 2021 год. Статистика 26-летнего хавбека – здесь.
Би-спортсмен.