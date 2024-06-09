Карлес Аленья: «Я фанат «Барсы» до конца жизни, но «Реалу» не отказал бы. Это большой клуб, а я всегда хотел играть за такой»

Карлес Аленья заявил, что принял бы приглашение «Реала».

«Я «куле» до конца жизни, но « » – большой клуб, и я бы никогда не отказал такому клубу.

Это большой клуб, а я всегда хотел играть за большой клуб», – сказал в подкасте Vamos Show бывший полузащитник «Барселоны», выступающий в составе « ».

Аленья – воспитанник «Барсы», он был в системе каталонского клуба с 2006 по 2021 год. Статистика 26-летнего хавбека – здесь.