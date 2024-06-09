Карлес Аленья: «Я фанат «Барсы» до конца жизни, но «Реалу» не отказал бы. Это большой клуб, а я всегда хотел играть за такой»

Теги Барселона Реал Мадрид Хетафе Ла Лига Карлес Аленья Футбол

Карлес Аленья заявил, что принял бы приглашение «Реала».

«Я «куле» до конца жизни, но «Реал» – большой клуб, и я бы никогда не отказал такому клубу.

Это большой клуб, а я всегда хотел играть за большой клуб», – сказал в подкасте Vamos Show бывший полузащитник «Барселоны», выступающий в составе «Хетафе».

Аленья – воспитанник «Барсы», он был в системе каталонского клуба с 2006 по 2021 год. Статистика 26-летнего хавбека – здесь.

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24 комментария
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Месси тоже мечтал играть за Реал, но не дорос
+43
-28
+15
И нашим, и вашим.
Би-спортсмен.
+8
-2
+6
По итогу, ни там, ни там ты не нужен))
+6
0
+6
Ответ <CRISTIANO>
Это где Пуйоль и Иньеста мечтали о Реале???
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/407282.html
+5
-3
+2
Ответ Растиньяк
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/mama4h/407282.html
И?
+1
0
+1
Остоеться самое меньшее , желание реала
+3
-2
+1
Аленья, фамилия говорит за себя
+1
0
+1
Регина щас напишет, что он не наш воспитанник, его уволили недавно
+2
-1
+1
испанский Аленичев, на багаже Барсы
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Разумные размышления футболиста, несколько лет в Хетафе развеяли фанатизм. Тут уж хоть в какой-нибудь топ-клуб позвали трофеи пощупать)
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Всё равно, что сказать я фанат Тоттенхэма до конца жизни, но Арсеналу не отказал бы)
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M
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"я люблю женщин, но за деньги я б.."
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Это Барселона большой клуб,а Реал сейчас громадный клуб!
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Я бы тоже не отказал Реалу. Барсе впрочем тоже. Возьмите меня)
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Даже воспитанники бчк мечтают играть за Реал)
+10
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Ответ Raar
И нашим, и вашим. Би-спортсмен.
Выписан из воспитанников
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Ахаха, это из- жизнь отдам за ромбик, но играть мечтаю в ЦСКА?!
0
0
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Да ладно,обычная практика.Те же Суарес,Иньеста,Неймар,Пуйоль мечтали о Реале
+13
-13
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