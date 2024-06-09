«Атлетико» сэкономит 25 млн евро, отпустив Депая, Эрмосо и Савича. Снижение расходов – одна из главных целей мадридцев
«Атлетико» ведет работу по снижению расходов – это одна из главных целей клуба.
Marca отмечает, что мадридцы действуют двумя способами. Во-первых, они перезаключают контракты с понижением зарплаты: так произошло с главным тренером Диего Симеоне (с 16 до 11,5 млн евро в год) и полузащитником Коке (с 8 до 3,5 млн).
Во-вторых, команда расстается с футболистами, создающими существенную нагрузку на зарплатный фонд. Так, отпустив Мемфиса Депая, Стефана Савича и Марио Эрмосо в качестве свободных агентов, «Атлетико» в следующем сезоне сэкономит около 25 млн евро.
Отмечается, что благодаря этим шагам мадридцы смогут более свободно работать на трансферном рынке.
Очень жаль