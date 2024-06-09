«Атлетико» сэкономит 25 млн евро, отпустив Депая, Эрмосо и Савича. Снижение расходов – одна из главных целей мадридцев

Теги Атлетико Ла Лига Диего Симеоне Коке Стефан Савич Мемфис Депай Марио Эрмосо деньги Футбол

«Атлетико» ведет работу по снижению расходов – это одна из главных целей клуба.

Marca отмечает, что мадридцы действуют двумя способами. Во-первых, они перезаключают контракты с понижением зарплаты: так произошло с главным тренером Диего Симеоне (с 16 до 11,5 млн евро в год) и полузащитником Коке (с 8 до 3,5 млн).

Во-вторых, команда расстается с футболистами, создающими существенную нагрузку на зарплатный фонд. Так, отпустив Мемфиса Депая, Стефана Савича и Марио Эрмосо в качестве свободных агентов, «Атлетико» в следующем сезоне сэкономит около 25 млн евро.

Отмечается, что благодаря этим шагам мадридцы смогут более свободно работать на трансферном рынке.

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7 комментариев
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Большой потенциал свой Депай так и не смог реализовать !
Очень жаль
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+2
Ответ Rio de Janeiro
А на самом дорогом тренере в мире они не хотят сэкономить?
В новости всё написано
+3
-1
+2
Тебас конечно потихоньку убивает ЛаЛигу. а клубы все равно продолжают его выбирать
+2
-1
+1
Ответ Александр Васильев
Тебас конечно потихоньку убивает ЛаЛигу. а клубы все равно продолжают его выбирать
Он достиг своей цели. Теперь только одна команда в лиге может делать дорогие покупки, а все остальные еле сводят концы с концами и сокращают расходы.
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