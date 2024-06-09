«Порту» может арендовать Виейру у «Арсенала» из-за вероятного ухода Консейсау. Фабиу хочет играть чаще

Фабиу Виейра может покинуть «Арсенал» этим летом.

Как сообщает A Bola, вернуть вингера, проданного в 2022 году, хочет «Порту». Это связано с вероятным уходом .

Речь может идти об аренде, причем при условии, что « » продолжит выплачивать ему часть зарплаты. Виейра хочет получать больше игровой практики и потому готов рассмотреть возможность перехода в другую команду.

В АПЛ-2023/24 португалец провел 11 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.