«Порту» может арендовать Виейру у «Арсенала» из-за вероятного ухода Консейсау. Фабиу хочет играть чаще

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Фабиу Виейра может покинуть «Арсенал» этим летом.

Как сообщает A Bola, вернуть вингера, проданного в 2022 году, хочет «Порту». Это связано с вероятным уходом Франсишку Консейсау.

Речь может идти об аренде, причем при условии, что «Арсенал» продолжит выплачивать ему часть зарплаты. Виейра хочет получать больше игровой практики и потому готов рассмотреть возможность перехода в другую команду.

В АПЛ-2023/24 португалец провел 11 игр, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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3 комментария
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Вийра как будто не смог раскрыться.
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- Мы хотим его взять!
- Но мы, как бы, не планировали его отдавать...
- Но только если вы будете платить часть его зарплаты!
- Но мы...
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Ответ malama47
Вийра как будто не смог раскрыться.
Есть ощущение, что сможет еще. Были травмы, плюс нужно еще физики добирать. По технике вроде все ок, но расти еще много куда, конечно.
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