Виейра не сыграет до конца года из-за травмы паха. Хавбек «Арсенала» перенес операцию
Фабиу Виейра выбыл на длительный срок из-за травмы паха.
Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем с «Лансом» в Лиге чемпионов.
В понедельник Виейра перенес операцию – ожидается, что португалец не сыграет до конца 2023 года.
«Да, у него есть проблемы. Он испытывает некоторый дискомфорт.
Мы пытались провести консервативное лечение, но состояние не улучшалось, поэтому мы отправили его к специалисту, и тот посоветовал сделать операцию. Он перенес ее вчера. Мы ожидаем, что он пропустит несколько недель», – сказал Артета.
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