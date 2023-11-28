Виейра не сыграет до конца года из-за травмы паха. Хавбек «Арсенала» перенес операцию

Фабиу Виейра выбыл на длительный срок из-за травмы паха.

Об этом сообщил главный тренер « » на пресс-конференции перед матчем с «Лансом» в Лиге чемпионов.

В понедельник перенес операцию – ожидается, что португалец не сыграет до конца 2023 года.

«Да, у него есть проблемы. Он испытывает некоторый дискомфорт.

Мы пытались провести консервативное лечение, но состояние не улучшалось, поэтому мы отправили его к специалисту, и тот посоветовал сделать операцию. Он перенес ее вчера. Мы ожидаем, что он пропустит несколько недель», – сказал Артета.

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