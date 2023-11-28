Виейра не сыграет до конца года из-за травмы паха. Хавбек «Арсенала» перенес операцию

Теги Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал травмы Фабиу Виейра Здоровье Футбол

Фабиу Виейра выбыл на длительный срок из-за травмы паха.

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем с «Лансом» в Лиге чемпионов.

В понедельник Виейра перенес операцию – ожидается, что португалец не сыграет до конца 2023 года.

«Да, у него есть проблемы. Он испытывает некоторый дискомфорт.

Мы пытались провести консервативное лечение, но состояние не улучшалось, поэтому мы отправили его к специалисту, и тот посоветовал сделать операцию. Он перенес ее вчера. Мы ожидаем, что он пропустит несколько недель», – сказал Артета.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Здоровья Патрику
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ron_Jeremy
Новости из 2004)
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Фирстов
Старается, немного забивает - но не то. Худенький и не дотягивает до уровня Арсенала.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марк Вайс
Ответ Фанат спорта01
ни горячо ни холодно если честно. какой-то странный игрок,вроде бы старается и бегает но всё не то. И неужели так трудно нарастить мышечную массу а то весить 60кг в 24года это смешно.
ходили слухи, когда он только пришел, что тренерский штаб этого не хочет, чтобы игрок не потерял в мобильности
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биограф Венгера
Ответ Алексей Фирстов
Старается, немного забивает - но не то. Худенький и не дотягивает до уровня Арсенала.
ну худоба не ограничение глянь на того же Бернарду Силву. Тут вопрос в уровне, физ форме и менталитете, играл он неплохо в начале сезона, особенно когда Хаверц вливался плохо и проваливал игры. Но потом явно был сам не свой, видимо травма сказалась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Фирстов
Ответ Биограф Венгера
ну худоба не ограничение глянь на того же Бернарду Силву. Тут вопрос в уровне, физ форме и менталитете, играл он неплохо в начале сезона, особенно когда Хаверц вливался плохо и проваливал игры. Но потом явно был сам не свой, видимо травма сказалась.
Возможно беспокоила травма. Но думали, что обойдется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий