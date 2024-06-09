Мбаппе из-за ушиба колена не выйдет в стартовом составе против Канады. Его участие в матче под вопросом

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига травмы Сборная Канады по футболу товарищеские матчи (сборные) Килиан Мбаппе Здоровье Футбол

Участие Килиана Мбаппе в матче с Канадой находится под вопросом.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в субботу из-за ушиба, полученного в матче с Люксембургом (3:0). Также появлялась информация, что форвард испытывает проблемы со спиной.

По информации L’Equipe, в товарищеском матче против команды Канады Мбаппе наверняка не выйдет на поле в стартовом составе.

Как передает COPE, Килиан из-за ушиба колена может не получить игровое время в сегодняшнем матче.

15 комментариев
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Вроде новость не про ПСЖ и Неймара, не про Барсу и Дембеле-Коутиньо)
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К евро будет готов)
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А еще писали, что вопрос участия на ОИ "открыт".
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кто ж его так лупит, что всё болит?
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Началось
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Ответ Игорь Новиков
Вроде новость не про ПСЖ и Неймара, не про Барсу и Дембеле-Коутиньо)
Комментарий удален модератором
Ответ Денис
Комментарий удален модератором
Странные люди, конечно)
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
Игорек, а в чем прикол закинуть в чс и писать в ответ?
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Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
1000 лямов что уж там
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Ответ che kaif
Обычный переобутый глор реала прошу любить и жаловать.хейтили Мбаппе всю дорогу теперь облизывают😅💪
Очередной балабол 🤣
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Ответ Святослав Федорович
кто ж его так лупит, что всё болит?
Это все последствия разговора с Хелаифи, когда "стены тряслись"
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