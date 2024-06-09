Мбаппе из-за ушиба колена не выйдет в стартовом составе против Канады. Его участие в матче под вопросом
Участие Килиана Мбаппе в матче с Канадой находится под вопросом.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции в субботу из-за ушиба, полученного в матче с Люксембургом (3:0). Также появлялась информация, что форвард испытывает проблемы со спиной.
По информации L’Equipe, в товарищеском матче против команды Канады Мбаппе наверняка не выйдет на поле в стартовом составе.
Как передает COPE, Килиан из-за ушиба колена может не получить игровое время в сегодняшнем матче.