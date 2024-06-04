«МЮ» обсудит с Санчо его будущее перед началом предсезонки. «Боруссия» хочет продлить аренду вингера

«МЮ» обсудит с Джейдоном Санчо его будущее.

По информации ESPN, перед началом предсезонной подготовки клуб планирует провести переговоры с Санчо и его агентами. Наиболее вероятен уход Санчо из «Манчестер Юнайтед», однако высокая зарплата и трансферная стоимость вингера могут стать проблемой для его потенциальной продажи.

Сообщается, что дортмундская «Боруссия», за которую Санчо выступал на правах аренды во второй половине сезона, хочет оставить Джейдона и рассматривает возможность продления его аренды. Футболист, в свою очередь, также хотел бы остаться в дортмундском клубе.

Санчо вернулся в «Боруссию» зимой и в 14 матчах в Бундеслиге забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.