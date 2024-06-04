«МЮ» обсудит с Санчо его будущее перед началом предсезонки. «Боруссия» хочет продлить аренду вингера

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

«МЮ» обсудит с Джейдоном Санчо его будущее.

По информации ESPN, перед началом предсезонной подготовки клуб планирует провести переговоры с Санчо и его агентами. Наиболее вероятен уход Санчо из «Манчестер Юнайтед», однако высокая зарплата и трансферная стоимость вингера могут стать проблемой для его потенциальной продажи.

Сообщается, что дортмундская «Боруссия», за которую Санчо выступал на правах аренды во второй половине сезона, хочет оставить Джейдона и рассматривает возможность продления его аренды. Футболист, в свою очередь, также хотел бы остаться в дортмундском клубе.

Санчо вернулся в «Боруссию» зимой и в 14 матчах в Бундеслиге забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев
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Очень интересно. МЮ вообще хочет хоть что-то получить за него? Ещё одна аренда и 1 год по контракту будет горантировать, что МЮ не получит ровным счетом ничего. Эти вингеры, Санчо и Антони, просто волосы дыбом встают от того, как убого распорядились 180 млн. На их фоне покупка Марсьяля просто топ...
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Боруссия точно его не будет выкупать. А МЮ наверняка хочет зарплатную ведомость освободить
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Ответ corazon blanco
Все также будет зависеть от того, останется ли Тен Хаг в команде. Но конечно лучше идти в Дортмунд, там Санчо смотрится, как влитой. В АПЛ его карьера не задалась.
А что изменится с уходом Тен Хага ? Санчо при других тренерах не блистал, а при ужасном нидерландце показывал лучший футбол в МЮ. В Боруссии у него кстати такая же стата, что и в МЮ последних лет. Неужели при 4 тренере в МЮ он наконец-то сможет заиграть ? Странно, что немцы не хотят выкупать такого "топчика" как они его сами называют
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Ответ football.in.kg
Боруссия точно его не будет выкупать. А МЮ наверняка хочет зарплатную ведомость освободить
Освободили уже себя от 85 лямов, теперь от зп хотят освободить, гении не иначе
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А теперь представьте если Ретклифф заставит Тен Хага и Санчо помириться)))

Как много будет про Хогвартс шуток)))
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Все также будет зависеть от того, останется ли Тен Хаг в команде. Но конечно лучше идти в Дортмунд, там Санчо смотрится, как влитой. В АПЛ его карьера не задалась.
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МЮ конечно редкостные профессионалы, если вы делаете ставку на Тенхагена, то Санчо отправлять в аренду с обязательным выкупом. А так будут туда сюда отдавать пока контракт не закончится и какой в этом профит для клуба, снова заработать ноль фунтов потратив на игрока 100млн.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
А что изменится с уходом Тен Хага ? Санчо при других тренерах не блистал, а при ужасном нидерландце показывал лучший футбол в МЮ. В Боруссии у него кстати такая же стата, что и в МЮ последних лет. Неужели при 4 тренере в МЮ он наконец-то сможет заиграть ? Странно, что немцы не хотят выкупать такого "топчика" как они его сами называют
А при Терзиче - это не "другой" тренер?
Есть и внешние факторы, разные лиги
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Ответ Tun
Освободили уже себя от 85 лямов, теперь от зп хотят освободить, гении не иначе
Что гении, то гении.
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