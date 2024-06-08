Тюкавин о голе в ворота Беларуси: «Мастерство и хладнокровие. Бил бы в касание, 100% ударил бы во вратаря – зная мою результативность при выходах 1 на 1. А так сделал ложный замах, он завалился»

Константин Тюкавин прокомментировал свой гол в ворота сборной Беларуси.

В товарищеском матче с Беларусью (4:0) 21-летний форвард забил первый гол за сборную России.

«Возможно, это мастерство, да, и хладнокровие. Я специально сделал ложный замах – хотел посмотреть на действия вратаря. Если бы я бил в одно касание, сто процентов ударил бы в него.

Зная мою результативность при выходах один на один, могу сказать, что точно во вратаря бы ударил, ха-ха. А так хорошо получилось – он завалился, надо было просто исполнить», – сказал нападающий « ».

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