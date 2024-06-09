Моуринью о Португалии на Евро: «Если бы можно было выставить от нас еще одну команду, она тоже боролась бы за чемпионство»

Жозе Моуринью считает, что у Португалии сильный состав.

– Что требуется от на ?

– «Требуется» – сильное слово в футболе. От них требуются эмпатия, амбиции – это да. Но иногда грань между победой и поражением слишком тонкая. Дело может дойти до пенальти.

Я не хочу говорить о фаворитах, но это очень сильная команда. Если бы можно было выставить от нас две команды, вторая тоже претендовала бы на чемпионство.

Я всегда говорю: лучше мучиться с выбором из большого числа футболистов, чем легко набирать их из небольшого списка. выбирает так, как считает нужным. Сколько в Португалии тренеров? 10 миллионов, – отметил главный тренер « » в интервью RTP 3.