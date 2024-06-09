Моуринью о Португалии на Евро: «Если бы можно было выставить от нас еще одну команду, она тоже боролась бы за чемпионство»

Теги Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу Фенербахче высшая лига Турция Евро-2024 Роберто Мартинес Футбол

Жозе Моуринью считает, что у Португалии сильный состав.

– Что требуется от Португалии на Евро-2024?

– «Требуется» – сильное слово в футболе. От них требуются эмпатия, амбиции – это да. Но иногда грань между победой и поражением слишком тонкая. Дело может дойти до пенальти.

Я не хочу говорить о фаворитах, но это очень сильная команда. Если бы можно было выставить от нас две команды, вторая тоже претендовала бы на чемпионство.

Я всегда говорю: лучше мучиться с выбором из большого числа футболистов, чем легко набирать их из небольшого списка. Роберто Мартинес выбирает так, как считает нужным. Сколько в Португалии тренеров? 10 миллионов, – отметил главный тренер «Фенербахче» в интервью RTP 3.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Криштиану просто не допустит такого! А вообще неплохо было бы провести турнир вторых сборных на определённом уровне. Помнится в Союзе была такая сборная, и в России вроде засветилась.
0
0
0
На счёт борьбы за чемпионство хз, но из группы бы вышли точно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий