Клаудио Раньери: «Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»
Клаудио Раньери был бы готов отказаться от титула чемпиона Англии с «Лестером».
– Есть ли у вас сожаления?
– Мне жаль, что я не выиграл скудетто с «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».
– С «Лестером» вы вписали одну из величайших страниц в историю футбола.
– Когда я пришел, команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4-4-2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи, – сказал бывший главный тренер «Лестера» в интервью Corriere dello Sport.