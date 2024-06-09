Клаудио Раньери: «Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»

Клаудио Раньери был бы готов отказаться от титула чемпиона Англии с «Лестером».

– Есть ли у вас сожаления?

– Мне жаль, что я не выиграл скудетто с «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

– С « » вы вписали одну из величайших страниц в историю футбола.

– Когда я пришел, команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4-4-2, поменял крайних защитников, поставил , который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи, – сказал бывший главный тренер «Лестера» в интервью Corriere dello Sport.