Клаудио Раньери: «Обменял бы титул с «Лестером» на скудетто с «Ромой»

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия Клаудио Раньери Лестер Нголо Канте Футбол

Клаудио Раньери был бы готов отказаться от титула чемпиона Англии с «Лестером».

– Есть ли у вас сожаления?

– Мне жаль, что я не выиграл скудетто с «Ромой». Сегодня я могу сказать: я бы с радостью обменял его на титул «Лестера».

– С «Лестером» вы вписали одну из величайших страниц в историю футбола.

– Когда я пришел, команда едва спаслась в последний месяц сезона. Я просто сменил расстановку на 4-4-2, поменял крайних защитников, поставил Канте, который был неутомимым мотором и прессинговал, шел в борьбу, оборонялся и, как мне казалось, мог бы одновременно и сделать навес, и замкнуть его головой. Простые вещи, – сказал бывший главный тренер «Лестера» в интервью Corriere dello Sport.

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3 комментария
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Ну не знаю. То чемпионство с Лестером нереально крутое, они никогда до этого не выигрывали чемпионат, и скорее всего, никогда больше не выиграют.
+15
0
+15
Ответ Николай Бойко
Ну не знаю. То чемпионство с Лестером нереально крутое, они никогда до этого не выигрывали чемпионат, и скорее всего, никогда больше не выиграют.
Клавдий римлянин, для него Рома это всё. А эти мужчинки слили после первых же проблем в 2011
+7
0
+7
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