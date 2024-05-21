72-летний Раньери уйдет с поста тренера «Кальяри» и может завершить карьеру. Клуб сохранил место в Серии А
Клаудио Раньери покидает «Кальяри».
Клуб объявил об уходе 72-летнего специалиста с поста главного тренера по окончании сезона.
Sky Sport отмечает, что Раньери может завершить карьеру тренера.
Перед заключительным туром Серии А «Кальяри» под руководством Раньери занимает 15-е место и гарантированно останется в высшем дивизионе на следующий сезон.
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Спаллетти, 64 года, Наполи.
В том году взял команду, когда они шли на 16-м месте в серии В, вывел в серию А через плей-офф , где они на 90+ забили нужный гол в ворота Бари
В этом году после поражения от Лацио хотел подать в отставку( шли в зоне вылета) , но игроки попросили его остаться и сказали, что будут биться за него. В итоге в прошлом туре обыграли Сассуоло и спаслись за тур до конца.
Теперь главное - толкового сменщика найти, чтобы не пришлось через полгода опять звать Раньери спасать ситуацию. Он, конечно, спасет, но все-таки в его возрасте желание пожить спокойно вполне понятно.
Победа с Лестером в АПЛ навсегда в истории.
В одном и том же возрасте.
Говорят там президент-банкрот...Поэтому крах все-равно неизбежен.