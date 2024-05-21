72-летний Раньери уйдет с поста тренера «Кальяри» и может завершить карьеру. Клуб сохранил место в Серии А

Клаудио Раньери покидает «Кальяри».

Клуб объявил об уходе 72-летнего специалиста с поста главного тренера по окончании сезона.

Sky Sport отмечает, что Раньери может завершить карьеру тренера.

Перед заключительным туром Серии А «Кальяри» под руководством Раньери занимает 15-е место и гарантированно останется в высшем дивизионе на следующий сезон.