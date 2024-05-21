72-летний Раньери уйдет с поста тренера «Кальяри» и может завершить карьеру. Клуб сохранил место в Серии А

Теги Кальяри серия А Италия отставки Клаудио Раньери Футбол

Клаудио Раньери покидает «Кальяри».

Клуб объявил об уходе 72-летнего специалиста с поста главного тренера по окончании сезона.

Sky Sport отмечает, что Раньери может завершить карьеру тренера.

Перед заключительным туром Серии А «Кальяри» под руководством Раньери занимает 15-е место и гарантированно останется в высшем дивизионе на следующий сезон.

32 комментария
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Вроде он ещё и тренерскую карьеру завершает. Спасибо за сказочный Лестер, дон Клаудио!
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Не просто уходит, а завершает тренерскую карьеру. Спасибо Раньери за Лестер
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Раньери просто монстр. Смотря на то как Кальяри играл в начале сезона я был уверен, что они вылетят, но старик совершил невозможное. В этом сезоне в Серии А у меня 2 любимые команды. Кальяри которые совершили чудо не увольняя тренера и Верона которая уверенно осталась в Серии А несмотря на то, что за 1 календарный год они продали 2 своих основных состава. По сравнению с прошлым летом из всего состава осталась только 3 человека! Это из 25-30-ти человек! Зимой Верона экстренно хватала середняков из любых клубов. Но в итоге по моему второй круг они провели даже лучше чем первый. Удивительная команда.
+40
0
+40
Ответ mishakmv96
Вроде он ещё и тренерскую карьеру завершает. Спасибо за сказочный Лестер, дон Клаудио!
это пожалуй лучший перформанс в истории футбола
+40
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+39
Ответ fraqtop
Где связь?
Гвардиола, 53 года, Манчестер Сити.
давай дальше
+21
-1
+20
Раньери, 64 года, Лестер.
Спаллетти, 64 года, Наполи.
+20
-4
+16
С Кальяри крутая история вышла.
В том году взял команду, когда они шли на 16-м месте в серии В, вывел в серию А через плей-офф , где они на 90+ забили нужный гол в ворота Бари
В этом году после поражения от Лацио хотел подать в отставку( шли в зоне вылета) , но игроки попросили его остаться и сказали, что будут биться за него. В итоге в прошлом туре обыграли Сассуоло и спаслись за тур до конца.
+14
0
+14
Ответ Lionel Andres Messi 10
Анчелотти, 64 года, Мадрид.
Ташуев, 64 года, Факел
+12
-3
+9
Ответ Н.Ф.
Раньери, 64 года, Лестер. Спаллетти, 64 года, Наполи.
Где связь?
+8
-1
+7
Ну что ж, если так, то это было красивое завершение карьеры. Вытащить из болота "Кальяри" в том виде, в котором они были в начале сезона - это стоит многих чемпионств.

Теперь главное - толкового сменщика найти, чтобы не пришлось через полгода опять звать Раньери спасать ситуацию. Он, конечно, спасет, но все-таки в его возрасте желание пожить спокойно вполне понятно.
+6
0
+6
Это была славная охота, Клаудио.

Победа с Лестером в АПЛ навсегда в истории.
+7
-1
+6
Ответ fraqtop
Где связь?
Привели к чемпионству клубы в этом возрасте
+6
-1
+5
Сколько легенд завершает карьеру. Клаудио совершил главное чудо в футболе 21 века, наряду с Рехагелем в сборной Греции. Это навсегда в истории. Я еще помню скачал в записи первый матч Лестера при нем, где обыграли Сандерленд. Чуйка сработала) Удачи Клаудио на заслуженном отдыхе, пусть выпьет прекрасного вина с Андреа Бочелли
+6
-2
+4
Ответ Н.Ф.
Раньери, 64 года, Лестер. Спаллетти, 64 года, Наполи.
Анчелотти, 64 года, Мадрид.
+6
-2
+4
Ответ Н.Ф.
Раньери, 64 года, Лестер. Спаллетти, 64 года, Наполи.
И?
+6
-2
+4
Шикарно, в наш Ювентус значит, может быть с Раньери и наш Ювентус в следующем сезоне сохранит место в Серии А
+5
-3
+2
Ответ fraqtop
Где связь?
Наивысшие достижения в тренерской карьере каждого из них.
В одном и том же возрасте.
+2
0
+2
Жаль, что так и не нашел свою команду, даже в Лестере не задержался. Хотя стоял у истоков восхождения Челси и прихлопнул Реал на Бернабеу с Амалии, Сисокко, Мельбергом, Легроталье и прочими комичными персонажами в составе Ювентуса
+1
0
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Хорош мужик. Если и правда решил отдохнуть - отдыхай. Спасибо за футбол
+1
0
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Ответ Ебздрогыч
Ташуев, 64 года, Факел
однако
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Ответ Заяцволк
Шикарно, в наш Ювентус значит, может быть с Раньери и наш Ювентус в следующем сезоне сохранит место в Серии А
Так писали, что наш договорентус возглавит воспитанник Барселоны Мотта!:)
+4
-4
0
Ответ Клименко
Сколько легенд завершает карьеру. Клаудио совершил главное чудо в футболе 21 века, наряду с Рехагелем в сборной Греции. Это навсегда в истории. Я еще помню скачал в записи первый матч Лестера при нем, где обыграли Сандерленд. Чуйка сработала) Удачи Клаудио на заслуженном отдыхе, пусть выпьет прекрасного вина с Андреа Бочелли
А я не скачивал его матчи. В 98-м году смотрел игру его Валенсии в чемпионате Испании по венгерскому каналу.))) По моему против Саламанки ворота которой защищал лысый вратарь сборной Румынии Богдан Стеля.
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Ответ Amalfitano
Раньери просто монстр. Смотря на то как Кальяри играл в начале сезона я был уверен, что они вылетят, но старик совершил невозможное. В этом сезоне в Серии А у меня 2 любимые команды. Кальяри которые совершили чудо не увольняя тренера и Верона которая уверенно осталась в Серии А несмотря на то, что за 1 календарный год они продали 2 своих основных состава. По сравнению с прошлым летом из всего состава осталась только 3 человека! Это из 25-30-ти человек! Зимой Верона экстренно хватала середняков из любых клубов. Но в итоге по моему второй круг они провели даже лучше чем первый. Удивительная команда.
Да, Верона два года подряд чудеса делает.
Говорят там президент-банкрот...Поэтому крах все-равно неизбежен.
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Мавр сделал свое дело, мавр может отдыхать.
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Великий... Чемпионство Лестера наверно крутейшее достижение андердога в футболе
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Спасибо Раньери за работу, это было круто. Удачи в дальнейшем
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Дед легенда. Его Лестер навсегда в истории АПЛ
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