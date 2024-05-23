Раньери заплакал после стоячей овации перед последним матчем во главе «Кальяри». Он уходит из клубного футбола

Клаудио Раньери не сдержал слез при прощании с болельщиками «Кальяри».

Сегодня красно-синие проиграли «Фиорентине» в 38-м туре Серии А – 2:3.

Этот матч стал последним для Раньери во главе «Кальяри». Перед стартовым свистком клуб и болельщики устроили несколько акций в честь тренера. Так, фанаты вывесили баннер с надписью «Вечная благодарность великому человеку. Спасибо, тренер».

Болельщики, судьи и футболисты обеих команд стоя аплодировали 72-летнему специалисту. Он заплакал в этот момент.

Накануне матча Клаудио заявил, что больше не будет тренировать клубы. Он не исключает, что рассмотрит предложения от сборных.

Фото: East News/Alessandro Tocco / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Enrico Locci