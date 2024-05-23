Раньери заплакал после стоячей овации перед последним матчем во главе «Кальяри». Он уходит из клубного футбола

Теги Кальяри Фиорентина серия А Италия болельщики Клаудио Раньери Футбол

Клаудио Раньери не сдержал слез при прощании с болельщиками «Кальяри».

Сегодня красно-синие проиграли «Фиорентине» в 38-м туре Серии А – 2:3.

Этот матч стал последним для Раньери во главе «Кальяри». Перед стартовым свистком клуб и болельщики устроили несколько акций в честь тренера. Так, фанаты вывесили баннер с надписью «Вечная благодарность великому человеку. Спасибо, тренер».

Болельщики, судьи и футболисты обеих команд стоя аплодировали 72-летнему специалисту. Он заплакал в этот момент. 

Накануне матча Клаудио заявил, что больше не будет тренировать клубы. Он не исключает, что рассмотрит предложения от сборных. 

Фото: East News/Alessandro Tocco / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Enrico Locci

17 комментариев
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сказку с Лестером будут помнить все поколения. спасибо
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Это была славная охота. Спасибо за сказку Лестера. Рад, что видел это.
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Ответ Никита Прокофьев
Легенда!!!
Мне так нравилось, что он будучи на первом месте почти весь сезон рассказывал, что его главная цель - не вылететь)))
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Легенда!!!
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Как песню группы Eagles" Hotel California" все при упоминании имя Клаудио Раньери будут вспоминать Лестер. Спасибо за эмоции
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Огромное уважение, Клаудио !
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Легендарный тренер. Пусть, может, и выигрывал мало, но одно чемпионство с Лестером стОит выше всех пепкиных, что бы там миньоны его ни талдычили тут. Да и вообще очень приятный, обаятельный и добрый дядька - один из самых интеллигентных в футболе. Отдельное спасибо за сезон с Челси и выход в 1/2 ЛЧ. Спасибо, Клаудио!
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Конечно, мы не забудем Лестер, но помните тот Челси? Это ведь по сути первый проект больших вливаний...до ПСЖ и Сити. Кроме "галактикос" никто не знал как сращивать звёзд между собой, да и те не особо знали. И то второе место, вслед за непобедимым Арсеналом это совсем не плохо. Тем более учитывая тот факт что в ЛЧ был полуфинала где выбили как раз непобедимых.
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Удачи во всём, респект!
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Вроде недавно была сказка Лестера, а уже 8 лет прошло (
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Лестер.
Раньери.
Помним.
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Ответ atomio
сказку с Лестером будут помнить все поколения. спасибо
ну да я реально тогда за Лестер болел как сейчас за Динамо топлю
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Последний волшебник футбола. Повторить историю с Лестером вряд ли кому-то удастся в ближайшие лет 20, если не больше.
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Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
не факт ой не факт.весело тогда за чемпионской гонкой смотиеть было)
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