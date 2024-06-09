Ортега о Гвардиоле: «Он открывает тебе иной взгляд на футбол. Сейчас я вижу игру по-другому, получив столько информации от Пепа»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега рассказал о влиянии, которое на него оказал Пеп Гвардиола.

В субботу немец заключил новый контракт с «Сити» до 2026 года.

«Иногда это действительно трудно, потому что он стремится к совершенству, но все знают, что быть идеальным невозможно. Но приятно работать под руководством Пепа, он открывает тебе иной взгляд на футбол, это невероятно.

Например, когда я смотрю футбол сейчас, я вижу его совсем по-другому, чем раньше, потому что получаешь столько информации от Пепа. Он невероятен. Он отличный человек, и для меня большая честь быть частью его команды», – сказал Штефан Ортега.

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1 комментарий
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Удивительный игрок, почти всю жизнь провести в немецкой фнл и с двух ног ворваться в такую команду
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