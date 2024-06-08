Лоботка о «Наполи»: «Даже Гвардиола показался бы посредственностью – настолько плохим был сезон. На нас опустилась тьма, мы ментально сбились с пути»

Станислав Лоботка рассказал о проблемах «Наполи».

В прошлом сезоне неаполитанцев поочередно возглавляли три тренера – , Вальтер Мадзарри и .

«Ему было нелегко (Кальцоне – Спортс), но мне кажется, что сезон был настолько плохим, что даже такой тренер, как , показался бы посредственностью.

Дело не только в тренере, но и во всем клубе, в игроках, просто в прошлом сезоне все шло своим чередом, а в этом – все наоборот. Ушли тренер и спортивный директор, некоторые игроки хотели уйти, а клуб их не отпускал. В начале сезона у нас все шло хорошо, но потом на нас опустилась тьма. Мы ментально сбились с пути.

Люди ожидали, что мы будем играть так же, как и в предыдущем сезоне, но многие вещи просто не работали», – сказал полузащитник « ».

Хвича близок к продлению контракта с «Наполи», он просит 5 млн евро в год вместо нынешних 1,5. «ПСЖ» дает 7,5 млн