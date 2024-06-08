Джо Маззулла о Пепе Гвардиоле: «Хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше»

Джо Маззулла высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

«Он замечательный человек. Отличный тренер. Он привносит скромность, радость, трудолюбие, энтузиазм, у нас сложились прекрасные отношения. Поэтому я ему очень благодарен, и хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше», – сказал главный тренер «Селтикс».

Гвардиола посетил первый матч финальной серии между «Бостоном» и « » (107:89, 1-0). Испанец сидел во втором ряду в толстовке « ».

Накануне матча Гвардиола посетил арену «Селтикс» и пообщался с .