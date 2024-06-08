Джо Маззулла о Пепе Гвардиоле: «Хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше»

Теги Бостон Даллас Манчестер Сити НБА Пеп Гвардиола НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.

«Он замечательный человек. Отличный тренер. Он привносит скромность, радость, трудолюбие, энтузиазм, у нас сложились прекрасные отношения. Поэтому я ему очень благодарен, и хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше», – сказал главный тренер «Селтикс».

Гвардиола посетил первый матч финальной серии НБА между «Бостоном» и «Далласом» (107:89, 1-0). Испанец сидел во втором ряду в толстовке «Бостона».

Накануне матча Гвардиола посетил арену «Селтикс» и пообщался с Маззуллой.

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3 комментария
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Как-то лет 15 назад так вышло, что гоняя мяч на любительском уровне, ко мне подошёл Леонид Слуцкий и сказал "Интересно открывался справа, молодец". Я сказал "спасибо".

Надеюсь, мы сделали друг друга лучше.
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Ответ swearengenquotes
Как-то лет 15 назад так вышло, что гоняя мяч на любительском уровне, ко мне подошёл Леонид Слуцкий и сказал "Интересно открывался справа, молодец". Я сказал "спасибо". Надеюсь, мы сделали друг друга лучше.
Слуцкий...трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды Кубок России (2011, 2013) и Суперкубок России (2013, 2014). В 2015—2016 годах был также главным тренером сборной России.... Теперь он знает кому он этим обязан..
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