Джо Маззулла о Пепе Гвардиоле: «Хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше»
Джо Маззулла высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Пепе Гвардиоле.
«Он замечательный человек. Отличный тренер. Он привносит скромность, радость, трудолюбие, энтузиазм, у нас сложились прекрасные отношения. Поэтому я ему очень благодарен, и хотелось бы думать, что мы делаем друг друга лучше», – сказал главный тренер «Селтикс».
Гвардиола посетил первый матч финальной серии НБА между «Бостоном» и «Далласом» (107:89, 1-0). Испанец сидел во втором ряду в толстовке «Бостона».
Накануне матча Гвардиола посетил арену «Селтикс» и пообщался с Маззуллой.
Надеюсь, мы сделали друг друга лучше.