Сунесс о Батленде: «Лучший английский вратарь в мире. Он должен был поехать на Евро – удивлен, что Джек не заслужил места в сборной»
Грэм Сунесс назвал Джека Батленда лучшим английским вратарем в мире.
В минувшем сезоне 31-летний вратарь провел 38 игр за «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии, отыграв 20 матчей на ноль.
Напомним, в окончательный состав сборной Англии на Евро-2024 вошли следующие вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);
«Гарет был очень лоялен к Джордану Пикфорду, и я могу его понять, но, на мой взгляд, есть еще один вратарь, который должен был поехать на турнир.
Я много раз наблюдал за игрой Джека Батленда, выступающего за «Рейнджерс» в этом сезоне, и он лучший английский вратарь в мире. Я удивлен, что он не заслужил места», – заявил бывший игрок и тренер «Рейнджерс».