Сунесс о Батленде: «Лучший английский вратарь в мире. Он должен был поехать на Евро – удивлен, что Джек не заслужил места в сборной»

Грэм Сунесс назвал Джека Батленда лучшим английским вратарем в мире.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь провел 38 игр за «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии, отыграв 20 матчей на ноль.

Напомним, в окончательный состав сборной Англии на вошли следующие вратари: (« »), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

«Гарет был очень лоялен к Джордану Пикфорду, и я могу его понять, но, на мой взгляд, есть еще один вратарь, который должен был поехать на турнир.

Я много раз наблюдал за игрой , выступающего за «Рейнджерс» в этом сезоне, и он лучший английский вратарь в мире. Я удивлен, что он не заслужил места», – заявил бывший игрок и тренер « ».