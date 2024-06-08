Сунесс о Батленде: «Лучший английский вратарь в мире. Он должен был поехать на Евро – удивлен, что Джек не заслужил места в сборной»

Теги высшая лига Шотландия Рейнджерс Эвертон Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Грэм Сунесс Евро-2024 Джордан Пикфорд Джек Батленд Футбол

Грэм Сунесс назвал Джека Батленда лучшим английским вратарем в мире.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь провел 38 игр за «Рейнджерс» в чемпионате Шотландии, отыграв 20 матчей на ноль. 

Напомним, в окончательный состав сборной Англии на Евро-2024 вошли следующие вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас») и Аарон Рэмсдейл («Арсенал»);

«Гарет был очень лоялен к Джордану Пикфорду, и я могу его понять, но, на мой взгляд, есть еще один вратарь, который должен был поехать на турнир.

Я много раз наблюдал за игрой Джека Батленда, выступающего за «Рейнджерс» в этом сезоне, и он лучший английский вратарь в мире. Я удивлен, что он не заслужил места», – заявил бывший игрок и тренер «Рейнджерс».

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4 комментария
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Тавернье ещё можно было взять с Рейнджерс. Парень с яйцами, в отличие от многих
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Поуп был бы основным, если бы не та страшная травма....
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Зато дырявый Рамсдейл едет. Вчера пустил плюху в ближний, перед самым голом несколько раз посмотрел на стойку ворот оценивая расстояние, но всё равно их потерял.
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Ну, быть лучшим английским вратарём это не сказать, что архисложно. А вот быть просто английским вратарём гораздо сложнее)))
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