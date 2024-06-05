Зобнин об уходе Джикии из «Спартака»: «Расстроен намного больше, чем со Слишковичем. Не могу сказать, справедливо или нет, кроме Георгия никто не знает, как он общался с руководством»

Роман Зобнин признался, что его расстроил уход Георгия Джикии.

«Спартак» не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Также по собственному желанию команду покинул .

– Справедливо ли поступили с Георгием?

– Наверное, нужно у спросить, прежде всего.

– Ты вице‑капитан в этом клубе…

– Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия, из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия. С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное.

Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще, – сказал полузащитник « ».