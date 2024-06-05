Зобнин об уходе Джикии из «Спартака»: «Расстроен намного больше, чем со Слишковичем. Не могу сказать, справедливо или нет, кроме Георгия никто не знает, как он общался с руководством»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Роман Зобнин Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Роман Зобнин признался, что его расстроил уход Георгия Джикии.

«Спартак» не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Также по собственному желанию команду покинул Владимир Слишкович.

Справедливо ли поступили с Георгием?

– Наверное, нужно у Джикии спросить, прежде всего.

Ты вице‑капитан в этом клубе…

– Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия, из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия. С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное.

Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще, – сказал полузащитник «Спартака».

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11 комментариев
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1. Джикия откровенно проиграл конкуренцию Бабичу
2. Дуарте играет на другой позиции
3. Слишком много по ходу сезона увлекался медиафутболом и была официальная новость, что у Жоры самый большой в команде процент жировой прослойки в тканях
4. При всем при этом в сентябре 2023 года Спартак был готов продлить Джикию (были публичные заявления, которые подтверждал Шпинев).
5. При всех вышеуказанных факторах наверняка хотели по новому контракту снизить з/п, вследствие чего подписание затягивалось
6. В декабре сменился спортивный директор. Естественно, что разговоры о новом контракте взяли еще одну незапланированную паузу
7. На фоне всей этой неопределенности Шпинев в январе зачем-то выдает интервью, в котором шантажирует клуб. Сам же спустя несколько дней публично за него извинялся но...
8. ... но не помогло. В апреле Малышев заявил, что контракт может быть и не продлен.
9. Вместо того, чтобы пахать на тренировках и доказывать свою нужность, Жора совсем приуныл и не пользовался даже теми редкими шансами, что ему давали тренеры.
10. К чему это я? А к тому, что со стороны все выглядит очень даже справедливо.
+28
-2
+26
Наоборот все в курсе , как он публично общался с руководством))
+7
-2
+5
да, да..
ни так переговоры переговаривал)))
ну-ну
а других причин и быть не может!
+4
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+4
Кроме Жоры никто не знал сколько хинкали он мог съесть за один подход, но зато все видели результат
+1
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+1
Мастер обостряющих передач скучает по опавшему лепестку ОПГ Ромашки😩
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Мастер обостряющих передач скучает по опавшему лепестку ОПГ Ромашки😩
хорошо, что у Зобнина год контракта остался, надеюсь, зимой его уже из команды тоже уберут
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Надеюсь, что у Ромы не тот же агент.
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В этой ситуации я не могу оперировать цифрами. Но по мне история очень похожа на Кутепова. Не желание идти на уступки по новому контракту у Кутепова привели к ещё большим финансовым потерям, он вообще где сейчас? Где будет Джикия? Ахмат а потом ФНЛ? В Ахмате дадут больше? А потом догонят и ещё дадут? Агент в данном случае вводит игрока в заблуждение, заблуждение помноженное на жадность даёт такой результат. Согласившись играть за условных 500т евро в месяц Георгий мог провести ещё лет так 5 в Спартаке и закончить с футболом на переполненном стадионе. Но увы жадность губит фраеров.
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Ответ kulik13
Конечно расстроен, теперь ему придётся ОПГ "Ромашка" возглавить. Ответственность, как никак.
есть еще Селихов и Соболев
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