Зобнин об уходе Джикии из «Спартака»: «Расстроен намного больше, чем со Слишковичем. Не могу сказать, справедливо или нет, кроме Георгия никто не знает, как он общался с руководством»
Роман Зобнин признался, что его расстроил уход Георгия Джикии.
«Спартак» не стал продлевать контракт с 30-летним защитником. Также по собственному желанию команду покинул Владимир Слишкович.
– Справедливо ли поступили с Георгием?
– Наверное, нужно у Джикии спросить, прежде всего.
– Ты вице‑капитан в этом клубе…
– Я многих моментов не знаю. Кроме Георгия, из футболистов никто не знает, как он общался с руководством, как руководство общалось с ним, что они друг другу обещали. Я не могу сказать, справедливо или нет, потому что я не Джикия. С ним мы провели вместе сколько? Семь‑восемь лет, наверное.
Конечно, расстройство намного больше, чем со Слишковичем, потому что тренер провел два года в команде, а с Джикой я прошел весь путь в «Спартаке». Он пришел на полгода попозже, чем я. Я очень сильно расстроен! Мне жалко, что такая ситуация произошла вообще, – сказал полузащитник «Спартака».
2. Дуарте играет на другой позиции
3. Слишком много по ходу сезона увлекался медиафутболом и была официальная новость, что у Жоры самый большой в команде процент жировой прослойки в тканях
4. При всем при этом в сентябре 2023 года Спартак был готов продлить Джикию (были публичные заявления, которые подтверждал Шпинев).
5. При всех вышеуказанных факторах наверняка хотели по новому контракту снизить з/п, вследствие чего подписание затягивалось
6. В декабре сменился спортивный директор. Естественно, что разговоры о новом контракте взяли еще одну незапланированную паузу
7. На фоне всей этой неопределенности Шпинев в январе зачем-то выдает интервью, в котором шантажирует клуб. Сам же спустя несколько дней публично за него извинялся но...
8. ... но не помогло. В апреле Малышев заявил, что контракт может быть и не продлен.
9. Вместо того, чтобы пахать на тренировках и доказывать свою нужность, Жора совсем приуныл и не пользовался даже теми редкими шансами, что ему давали тренеры.
10. К чему это я? А к тому, что со стороны все выглядит очень даже справедливо.
ни так переговоры переговаривал)))
ну-ну
а других причин и быть не может!