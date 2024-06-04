Шамиль Тарпищев высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Московский клуб не продлил контракт с 30-летним защитником.

«То, как поступили с Джикией, – это полная глупость и большая ошибка. Я считаю, что в «Спартаке» икону убирать нельзя. Она всегда должна быть в клубе.

Другой иконы, другого такого игрока в нынешнем « » нет», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик красно-белых.