Тарпищев о Джикии: «То, как с ним поступили, – полная глупость и большая ошибка. В «Спартаке» икону убирать нельзя»
Шамиль Тарпищев высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».
Московский клуб не продлил контракт с 30-летним защитником.
«То, как поступили с Джикией, – это полная глупость и большая ошибка. Я считаю, что в «Спартаке» икону убирать нельзя. Она всегда должна быть в клубе.
Другой иконы, другого такого игрока в нынешнем «Спартаке» нет», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик красно-белых.
Играть уже пару лет как закончил, но денег хотел получать минимум столько же. И вбросами со своим агентом в прессу доказал, какое у него уважение к клубу и к партнерам.
Икона, бггг.
Позор это, а не икона.
Он уступает Промесу во всём. А ведь Промес очень далёк от того, чтобы называть его иконой.