Тарпищев о Джикии: «То, как с ним поступили, – полная глупость и большая ошибка. В «Спартаке» икону убирать нельзя»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Тарпищев Георгий Джикия Матч ТВ Футбол

Шамиль Тарпищев высказался об уходе Георгия Джикии из «Спартака».

Московский клуб не продлил контракт с 30-летним защитником.

«То, как поступили с Джикией, – это полная глупость и большая ошибка. Я считаю, что в «Спартаке» икону убирать нельзя. Она всегда должна быть в клубе.

Другой иконы, другого такого игрока в нынешнем «Спартаке» нет», – сказал президент Федерации тенниса России и болельщик красно-белых.

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55 комментариев
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Тоже мне - икона.
Играть уже пару лет как закончил, но денег хотел получать минимум столько же. И вбросами со своим агентом в прессу доказал, какое у него уважение к клубу и к партнерам.
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С каких пор Джикия - это икона Спартака? Что за возвеличивание абсолютно среднего игрока, который играл в Амкаре и каким-то образом его занесло в Спартак. При этом сказать, что Джикия в Спартаке прямо показывал топ-уровень игры, воистину был сильный перфоманс и была какая-то "веха" - нельзя, или "Спартак периода Джикии" - это какая-то была сильная и великая команда в рамках РФПЛ - тоже нельзя.
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-2
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Хинкальный со своим животом еле бегал и через агента забастовку устроил, требуя неадекватный контракт, а также прямо атаковал Абаскаля из-за того что Бабич и Дуарте играли и портил атмосферу вместо поддержки партнёров.
Икона, бггг.
Позор это, а не икона.
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этого-то куда понесло? Медведев вылетел - на футбол решил переключиться?
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Сделал из второразрядного игрока фальшивую икону, будто это Федор Черенков.
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В Ветхом Завете содержится запрет на изображение ложных богов и служение им.
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Хреново, когда у тебя в команде игрок в статусе иконы. Вдвойне хреновее, когда такая икона это Джикия
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я вообще не понимаю этих разговоров вокруг Джикии привозила же ещё тот, Спартак точно ничего не теряет
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Какая икона! Я уже писал это только клиент Кащенко может делать икону из Жоры! Как адекватный человек может ставить знак равенство между ним и Гавриловым, Ярцевым, Черенковым , Илюхой! Господа! Очнитесь и не позорьте !
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Джикия реально деградировал и его уход вполне логичен чисто по спортивным причинам
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Собутыльники чтоль?😀
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Шамилю ракеткой по голове прилетело что-ли?!
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Если учесть, сколько и чего наговорили Джикия и его агент, клуб повел себя по джентльменски. Устроили проводы под авации.
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Ответ Кузбасс
Тоже мне - икона. Играть уже пару лет как закончил, но денег хотел получать минимум столько же. И вбросами со своим агентом в прессу доказал, какое у него уважение к клубу и к партнерам.
Без прессы и чьих - то рассказов никого не канонизируют так-то))
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Иконы пишут со святых, а святым при жизни стать никак нельзя.
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Не то, что можно, а нужно. Если лидер позволяет себе вот так играть - это только хуже будет. 30 лет это уже время научиться не терять позицию ВОТ ТАК
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Кутепов тогда уж куда больше легенда, что принёс золото РПЛ, когда Джикия поиграл пяток матчей до момента чемпионства
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В Спартаке икона это наркоторговец и мастер поножовщины Квинси Промес но никак не Джикия
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Громко сказано -Икона. Последние игры которые он проводил на поле до того как оказался на скамейке, он совершал очень много ошибок и позиционных и как капитан, не мог мобилизовать команду, привез несколько мячей голов, из за которых команда проиграла, т.е. с точки зрения спортивной составляющей она присел обоснованно. Ну а что там было внутри раздевалки, мы не знаем, но дыма без огня не бывает. Ведь конфликт между Абаскалем с одной стороны и Соболевым с Джикией с другой был. В результате которого игроки выходя на поле отбывали номер. В командном виде спорта,свое эго нельзя ставить выше интересов команды, нужно засунуть его подальше, даже если ты конфликтуешь с тренером, своим протестом ты не тренера топишь а всю команду. Видно прступок Аленичева ничему не научил игроков.
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Неплохой игрок, но то что икона это перебор.
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А гнать сца...ми тряпками можно?
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он не икона
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Икона?) Переборщил малость, а даже многость) Спартак при нем пропускал всегда много и в том числе, после его ошибок индивидуальных.
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Вы реально. Икона Джикия. Может и Федун с Заремой иконы.
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Внешность Жоры чуть демоническая, но для дорогой иконы как раз.Интересно в каком клубе его иконостас будет ?
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Иконе место в храме (или в уголке с иконами), а не на поле.
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Совсем плохи ваши дела, если на иконе Джикия нарисован)
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Какая икона ?))) кто сказал ? Не тянет он !!!
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Е-маё. Ну вот почему его зовут иконой?!
Он уступает Промесу во всём. А ведь Промес очень далёк от того, чтобы называть его иконой.
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Новодел. Под Рублёвку...
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