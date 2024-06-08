Ортега продлил контракт с «Ман Сити» до 2026-го: «Лучший второй номер из всех, что у нас был»

Штефан Ортега подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года. Предыдущий контракт голкипера действовал до лета 2025-го.

Фото: x.com/ManCity

Спортивный директор «Манчестер Сити» заявил: «Важнейшее продление для «Манчестер Сити». – лучший второй номер из всех, что у нас был. Он дает качество, стабильность и опыт.

Это очень талантливый вратарь – наш тренер вратарей постоянно рассказывает мне, как хорош Штефан. Он очень мастеровит. Очевидно, он внес значительный вклад в наши успехи. Надеюсь, он насладится летом и вернется к нам свежим и готовым к сезону-2024/25».

Сообщалось, что в новом сезоне Ортега намерен стать первым номером в «Ман Сити».

Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.

Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.