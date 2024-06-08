Ортега продлил контракт с «Ман Сити» до 2026-го: «Лучший второй номер из всех, что у нас был»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Чики Бегиристайн Штефан Ортега Футбол

Штефан Ортега подписал новый контракт с «Манчестер Сити».

Срок нового соглашения рассчитан до лета 2026 года. Предыдущий контракт голкипера действовал до лета 2025-го.

Фото: x.com/ManCity

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн заявил: «Важнейшее продление для «Манчестер Сити». Штефан – лучший второй номер из всех, что у нас был. Он дает качество, стабильность и опыт. 

Это очень талантливый вратарь – наш тренер вратарей постоянно рассказывает мне, как хорош Штефан. Он очень мастеровит. Очевидно, он внес значительный вклад в наши успехи. Надеюсь, он насладится летом и вернется к нам свежим и готовым к сезону-2024/25».

Сообщалось, что в новом сезоне Ортега намерен стать первым номером в «Ман Сити».

Ортега выступает за «Сити» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл 20 матчей за клуб и пропустил 20 голов.

Статистику 31-летнего голкипера можно найти здесь.

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16 комментариев
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Очень крутой кипер, для второго вратаря вообще топ, пару спасение в конце чемпионата сделал, которые принесли чемпионство
+16
-1
+15
его выход на замену с ТТХ и пару спасений сделали Сити чемпионом🏆
+8
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+7
Второй вратарь в городе после Эдерсона
+11
-4
+7
Нормально так приложил, назвав вторым) политкорректность на высоте
+4
0
+4
Как-то неуважительно называть лучшим вторым
+2
0
+2
Лучше Эдерсона
+4
-3
+1
Хорошая новость. Он явно не хуже Эдерсона.
+1
0
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Он не будет первым, даже если Эдерсона этим летом продадут арабам. Сити хочет купить Трубина на замену, уже провели переговоры с Бенфикой, и они вряд ли посадят на лавку вратаря, который обойдется им далеко за 50М
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Лучше Эдерсона
Факты, у Эдерсона шотстопинг и выбор позиции нулевые
+4
-3
+1
Ве бест намбер ту....👏👏👏😙
0
0
0
Ответ ML26
Факты, у Эдерсона шотстопинг и выбор позиции нулевые
В финале ЛЧ Эдерсон пару раз выручил
+2
-2
0
Ответ ман сити фейк
Второй вратарь в городе после Эдерсона
После Онаны, в смысле? Эдерсону он не уступает
0
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Ответ f0mk4
Как-то неуважительно называть лучшим вторым
имеется в виду в истории клуба
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Нормально так приложил, назвав вторым) политкорректность на высоте
Ага, какой то стремный комплимент
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Нормально так приложил, назвав вторым) политкорректность на высоте
если по факту второй выбор после Эдерсона для Пепа
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