Эдегор признан игроком сезона в «Арсенале» второй год подряд
Лучшим футболистом сезона-2023/24 в «Арсенале» стал Мартин Эдегор.
Полузащитник набрал 33% голосов болельщиков.
Капитан выиграл дважды подряд – в истории клуба подобное произошло лишь в пятый раз. Ранее это удавалось Лиаму Брэди, Иану Райту, Тьерри Анри и Букайо Сака.
В этом сезоне Эдегор принял участие в 48 из 52 игр «Арсенала», забив 11 раз и сделав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Показался Эдегор 💪