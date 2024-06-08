Эдегор признан игроком сезона в «Арсенале» второй год подряд

Лучшим футболистом сезона-2023/24 в «Арсенале» стал Мартин Эдегор.

Полузащитник набрал 33% голосов болельщиков.

Капитан выиграл дважды подряд – в истории клуба подобное произошло лишь в пятый раз. Ранее это удавалось Лиаму Брэди, , и .

В этом сезоне принял участие в 48 из 52 игр « », забив 11 раз и сделав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.