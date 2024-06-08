Эдегор признан игроком сезона в «Арсенале» второй год подряд

Теги Тьерри Анри премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу Арсенал рейтинги болельщики Иан Райт Мартин Эдегор Букайо Сака Футбол

Лучшим футболистом сезона-2023/24 в «Арсенале» стал Мартин Эдегор.

Полузащитник набрал 33% голосов болельщиков.

Капитан выиграл дважды подряд – в истории клуба подобное произошло лишь в пятый раз. Ранее это удавалось Лиаму Брэди, Иану Райту, Тьерри Анри и Букайо Сака.

В этом сезоне Эдегор принял участие в 48 из 52 игр «Арсенала», забив 11 раз и сделав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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11 комментариев
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Ответ Den-is
Реанимировал ее Артета. Какой нафиг Слуцкий?)
В Витессе его Артета тренировал?
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Из-за леса, их-за гор
Показался Эдегор 💪
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Комментарий про Слуцкого.
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Наш кэп!
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Кач Слуцкого:)
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Эдя хорош, но если хочет титулов, надо валить 🥲
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При этом Деклан Райс каким-то образом опередил его в гонке за звание лучшего игрока в АПЛ. Осталось только болельщикам Ман. Сити признать Родри лучшим игроком сезона.
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Ответ Roo91
Спасибо Леониду Викторовичу, что реанимировал карьеру датского бегунка
Реанимировал ее Артета. Какой нафиг Слуцкий?)
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Ответ Roo91
Спасибо Леониду Викторовичу, что реанимировал карьеру датского бегунка
Реанимировал карьеру 18 летнего игрока?)
+1
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0
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