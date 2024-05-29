Азар о лучшем норвежском игроке: «Знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанда, но я назову Эдегора»
Эдена Азара попросили назвать лучшего норвежского футболиста на данный момент.
«Эдегор. Знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанда, но я назову Эдегора.
Потому что я играл с ним», – заявил бывший полузащитник «Реала».
Азар и Эдегор вместе играли за мадридский клуб в сезоне-2020/21.
на что Лоу ответил, что выиграла бы 1:0
журналист удивился, почему всего 1:0, у вас же три обладателя Золотого Мяча, пару чемпионов мира, вы выиграли всё, что можно, а нынешний Юнайтед далеко не блещет
Лоу усмехнулся и сказал, ну что вы хотите, нам всем уже далеко за 70