Азар о лучшем норвежском игроке: «Знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанда, но я назову Эдегора»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига сборная Норвегии по футболу Арсенал Эден Азар Мартин Эдегор Эрлинг Холанд Футбол

Эдена Азара попросили назвать лучшего норвежского футболиста на данный момент.

«Эдегор. Знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанда, но я назову Эдегора.

Потому что я играл с ним», – заявил бывший полузащитник «Реала».

Азар и Эдегор вместе играли за мадридский клуб в сезоне-2020/21.

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как насчёт палочки-выручалочки МЮ "убийцы с лицом ребëнка".? Сульшер выходя на замену назабивал больше чем иной нап за всю карьеру, а главное самые решающие голы, это дорогого стоит.
Как насчёт написать это в ветке про поколение МЮ 90ых или что то вроде того?
+3
0
+3
Про вместе играли, имеется ввиду наверное на тренировках
+2
-1
+1
Эден шарит
+1
0
+1
Ответ Bill Zapulil
Как насчёт написать это в ветке про поколение МЮ 90ых или что то вроде того?
вспоминается старый прикол времён Мойеса, когда у Дениса Лоу спросили, как команда его времён сыграла бы с нынешним Юнайтед
на что Лоу ответил, что выиграла бы 1:0
журналист удивился, почему всего 1:0, у вас же три обладателя Золотого Мяча, пару чемпионов мира, вы выиграли всё, что можно, а нынешний Юнайтед далеко не блещет
Лоу усмехнулся и сказал, ну что вы хотите, нам всем уже далеко за 70
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий