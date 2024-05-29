Азар о лучшем норвежском игроке: «Знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанда, но я назову Эдегора»

Эдена Азара попросили назвать лучшего норвежского футболиста на данный момент.

«Эдегор. Знаю, вы хотите, чтобы я назвал , но я назову .

Потому что я играл с ним», – заявил бывший полузащитник « ».

и Эдегор вместе играли за мадридский клуб в сезоне-2020/21.