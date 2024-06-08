Гюлер, Языджи, Чалханоглу, Байындыр и Демирал – в заявке Турции на Евро-2024

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Сборная Турции объявила окончательный состав на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с Винченцо Монтеллой оставил в итоговом списке 26 футболистов. На чемпионат Европы поедут:

вратари: Алтай БайындырМанчестер Юнайтед»), Мерт Гюнок («Бешикташ»), Угурджан Чакыр («Трабзонспор»);

защитники: Мерт Мюльдюр («Фенербахче»), Зеки ЧеликРома»), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан («Аякс»), Мерих Демирал («Аль-Ахли» Джидда), Самет Акайдин («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»);

полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»);

нападающие: Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).

В окончательную заявку не попали Доган Алемдар («Труа»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Дженк Озкаджар («Валенсия»), Берат Оздемир («Трабзонспор»), Джан Узун («Нюрнберг»), Абдюлькадир Омюр («Халл»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Энес Унал («Борнмут»).

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10 комментариев
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Довольно перспективный состав,надо выходить из группы
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Айдын с Уналом очень бы пригодились.
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С защитой беда знатная конечно... Сёюнджю и Кабак получили травмы прям перед Евро, Кабак вообще в товарке с Италией. Зачем-то вызван Тосун, но почему-то Монтелла прокатил мимо Евро молодого таланта Узуна.
Тем не менее, это почти домашнее Евро для Турции, поддержка фанатов будет большая. Из группы выходить должны
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Ответ hiper26
Айдын с Уналом очень бы пригодились.
Судя по всему не Монтелле
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Алтай Байындыр, Угурджан Чакыр, что тут еще скажешь?
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Монтелла=Черчесов
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Ответ Саша Вжухов
Унижать Роналду готовы 👍
Фанат Месси видать забыл из за кого началась массовая потасовка между аргентинцами и чилийцами на Кубке Америке в 19 году 🤦
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Фанат Месси видать забыл из за кого началась массовая потасовка между аргентинцами и чилийцами на Кубке Америке в 19 году 🤦
Что за бред ты тут наговорил? 🙄🙄
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-1
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Ответ Теория черного лебедя
С защитой беда знатная конечно... Сёюнджю и Кабак получили травмы прям перед Евро, Кабак вообще в товарке с Италией. Зачем-то вызван Тосун, но почему-то Монтелла прокатил мимо Евро молодого таланта Узуна. Тем не менее, это почти домашнее Евро для Турции, поддержка фанатов будет большая. Из группы выходить должны
И ещё кстати очень странно, что из состава исключили Оскаджара, которого Монтелла активно использовал в последних товарищеских матчах, он с Австрией сыграл почти целый матч, с Италией полчаса. Зато вызван Самет Акайдин, который вообще непонятно зачем в заявке нужен
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