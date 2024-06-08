Гюлер, Языджи, Чалханоглу, Байындыр и Демирал – в заявке Турции на Евро-2024

Сборная Турции объявила окончательный состав на Евро-2024.

Тренерский штаб во главе с оставил в итоговом списке 26 футболистов. На чемпионат Европы поедут:

– вратари: (« »), («Бешикташ»), («Трабзонспор»);

– защитники: («Фенербахче»), (« »), Абдюлькерим Бардакджи («Галатасарай»), Ахметджан Каплан (« »), («Аль-Ахли» Джидда), Самет Акайдин («Панатинаикос»), Ферди Кадыоглу («Фенербахче»), Каан Айхан («Галатасарай»);

– полузащитники: Хакан Чалханоглу («Интер»), Исмаил Юксек («Фенербахче»), Окай Йокушлу («Вест Бромвич»), Оркун Кекчю («Бенфика»), Салих Озджан («Боруссия» Дортмунд), Ирфан Кахведжи («Фенербахче»), Юнус Акгюн («Лестер»), Кенан Йылдыз («Ювентус»), Керем Актюркоглу («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Барыш Йылмаз («Галатасарай»), Юсуф Языджи («Лилль»);

– нападающие: Бертуг Йылдырым («Ренн»), Дженк Тосун («Бешикташ»), Семих Кылычсой («Бешикташ»).

В окончательную заявку не попали Доган Алемдар («Труа»), Чаглар Сеюнджю («Фенербахче»), Озан Кабак («Хоффенхайм»), Дженк Озкаджар («Валенсия»), Берат Оздемир («Трабзонспор»), Джан Узун («Нюрнберг»), Абдюлькадир Омюр («Халл»), Огуз Айдын («Аланьяспор»), Энес Унал («Борнмут»).