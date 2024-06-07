Тебас видит противоречие в победах «Реала» в ЛЧ и желании организовать Суперлигу: «Они должны больше защищать Лигу чемпионов»

Президент Ла Лиги высказался о приверженности «Реала» Суперлиге.

Хавьер Тебас видит противоречие в желании «Реала» организовать Суперлигу и победах клуба в Лиге чемпионов.

«Да, это несколько противоречиво. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Вы должны посмотреть на команды, которые там играют.

«Мадрид», с его ДНК и качеством игроков, выигрывает ее, но победить там очень сложно, поэтому многие великие клубы не берут ее уже много лет.

Для меня это противоречие, «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше», – сказал Тебас.