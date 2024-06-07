Тебас видит противоречие в победах «Реала» в ЛЧ и желании организовать Суперлигу: «Они должны больше защищать Лигу чемпионов»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Хавьер Тебас Суперлига Европы Футбол

Президент Ла Лиги высказался о приверженности «Реала» Суперлиге.

Хавьер Тебас видит противоречие в желании «Реала» организовать Суперлигу и победах клуба в Лиге чемпионов.

«Да, это несколько противоречиво. Выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Вы должны посмотреть на команды, которые там играют.

«Мадрид», с его ДНК и качеством игроков, выигрывает ее, но победить там очень сложно, поэтому многие великие клубы не берут ее уже много лет.

Для меня это противоречие, «Реал» должен защищать Лигу чемпионов гораздо больше», – сказал Тебас.

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8 комментариев
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Да пугало эта ваша суперлиха.. под шумок ЛЧ перестроили в "аналог"
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-2
+6
Так вы из ЛЧ сделали непонятно что. В следующем году увидим этот беспредел. Нормально же всё работало.
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Противоречие - это его унылый бубнеж, что Мадрид выигрывает лигу чемпионов только потому, что это лига чемпионов.
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Этот паразит судит о других по себе и думает, что все должны держаться за теплое место любой ценой.
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Очевидно, что это была просто подстава и разводка от Переса.
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