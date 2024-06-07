Посол Беларуси в России Крутой о словах Карпина про драники: «Глупости полные! Их надо есть три раза в день, а не один!»

Посол Беларуси Дмитрий Крутой отреагировал на слова Валерия Карпина о драниках.

Сегодня в Минске пройдет товарищеский матч между сборными России и Белоруссии. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.

Ранее тренер сборной России ответил на вопрос, смогут ли российские футболисты попробовать национальное белорусское блюдо.

«Что такого криминального в драниках? Если драники есть каждый день ведрами, то, наверное, это нехорошо», – сказал Карпин.

– очень внимательно относится к питанию футболистов. Он сказал, что есть драники каждый день нехорошо для футболистов.

– Глупости полные! Драники надо есть три раза в день, а не один! – сказал Дмитрий Крутой в кулуарах ПМЭФ-2024.

Посол Беларуси в России Крутой о товарищеской игре сборных: «Главный матч года. У нас к нему такое отношение»