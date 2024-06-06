Шевченко порекомендовал украинских игроков для «Милана»: «Цыганков, Мудрик, Довбик»

Теги Милан Челси Андрей Шевченко премьер-лига Англия серия А Италия Ла Лига Ромелу Лукаку Жирона Оливье Жиру Виктор Цыганков Артем Довбик Михаил Мудрик Футбол

Андрей Шевченко назвал украинских игроков, готовых к игре за «Милан».

Бывший форвард «россонерри» высказался о приоритете итальянского клуба на трансферном рынке – забивном нападающем.

«Мне кажется, это логично после ухода Оливье Жиру. Жиру, настоящий центральный нападающий, проделал фантастическую работу в «Милане».

Заменить его будет нелегко. Без него понадобится еще один настоящий форвард, который гарантированно забьет 16-17 голов. Проблемой команды в последнее время была недостаточная результативность нападающих».

О Ромелу Лукаку

«Мы знаем характеристики Лукаку. Как я уже сказал, все зависит от того, как тренер намерен играть».

Об украинских игроках, которых он мог бы порекомендовать «Милану»

«Очень многих. Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Артем Довбик», – сказал Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.

Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»

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21 комментарий
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Ответ Vatikan
они сейчас хороши (ну кроме мудрика-бегунка)
Да, Шаман видимо на концертах устаёт, на игру в футбол его не хватает)
+19
-8
+11
они сейчас хороши (ну кроме мудрика-бегунка)
+15
-5
+10
Довбик безусловно крутой сезон выдал без вопросов как и вся Жирона
+6
-2
+4
Валерка, Данька, Ксанка и Яшка Цыганков

Неуловимые
+4
0
+4
Ответ Oliver Kromwel
Скамейчука максимум в Эмполи совать можно
Миранчук - 1 еврокубок.
Довбик, Цыганков, Мудрик - 0 еврокубков.
Ну, хейтер, что с лицом?))
+4
-1
+3
Молодец и про другой свой клуб не забыл Челси. Порекомендовал отстой в лице Мужика.
+2
-1
+1
Ответ Николай Бойко
Да, Шаман видимо на концертах устаёт, на игру в футбол его не хватает)
Без трусов неудобно по флангу бегать🥸
+1
0
+1
Ответ Николай Николаев
Кто хейтер?
Оливер Кромвель, главный хейтер России вместе с та тошей)) Друг друга стоят, повестку отрабатывают на 100%))
+1
0
+1
Когда государство в опасности не о Милане надо думать, там другая команда давно ждёт, в том числе и самого Андрея.
+5
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А плаксу почему не заметил?
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Мудрик развод уровня Антони, Шаман на минималках🤣🤣🤣
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Все вышеперечисленные от уровня Андрея очень и очень далеко. Такой как Шева не скоро ещё родится в Украине.
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В Серии А, кстати, Мудрик, возможно, и не будет таким дном.
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Мудрик пока что уровня ЛК, уровень ЛЧ надо заслужить. А вот Цыганков и Довбик выдали качественные сезоны, но нужно ли им в Италию?
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Ответ Alex777
Довбик безусловно крутой сезон выдал без вопросов как и вся Жирона
довелось видеть матчей 7-8 Жироны. Имхо Довбик оптимальный форвард для Милана
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Ответ Jan Paskel
довелось видеть матчей 7-8 Жироны. Имхо Довбик оптимальный форвард для Милана
Ну может и поинтереснее варианты будут разберётся наверное уж понятно что с Жироной он ничего не поймает больше
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