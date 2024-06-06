Шевченко порекомендовал украинских игроков для «Милана»: «Цыганков, Мудрик, Довбик»

Андрей Шевченко назвал украинских игроков, готовых к игре за «Милан».

Бывший форвард «россонерри» высказался о приоритете итальянского клуба на трансферном рынке – забивном нападающем.

«Мне кажется, это логично после ухода . Жиру, настоящий центральный нападающий, проделал фантастическую работу в « ».

Заменить его будет нелегко. Без него понадобится еще один настоящий форвард, который гарантированно забьет 16-17 голов. Проблемой команды в последнее время была недостаточная результативность нападающих».

О Ромелу Лукаку

«Мы знаем характеристики Лукаку. Как я уже сказал, все зависит от того, как тренер намерен играть».

Об украинских игроках, которых он мог бы порекомендовать «Милану»

«Очень многих. , , », – сказал в интервью La Gazzetta dello Sport.

Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»