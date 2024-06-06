Шевченко порекомендовал украинских игроков для «Милана»: «Цыганков, Мудрик, Довбик»
Андрей Шевченко назвал украинских игроков, готовых к игре за «Милан».
Бывший форвард «россонерри» высказался о приоритете итальянского клуба на трансферном рынке – забивном нападающем.
«Мне кажется, это логично после ухода Оливье Жиру. Жиру, настоящий центральный нападающий, проделал фантастическую работу в «Милане».
Заменить его будет нелегко. Без него понадобится еще один настоящий форвард, который гарантированно забьет 16-17 голов. Проблемой команды в последнее время была недостаточная результативность нападающих».
О Ромелу Лукаку
«Мы знаем характеристики Лукаку. Как я уже сказал, все зависит от того, как тренер намерен играть».
Об украинских игроках, которых он мог бы порекомендовать «Милану»
«Очень многих. Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Артем Довбик», – сказал Андрей Шевченко в интервью La Gazzetta dello Sport.
Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»
Неуловимые
Довбик, Цыганков, Мудрик - 0 еврокубков.
Ну, хейтер, что с лицом?))