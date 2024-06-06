Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»

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Андрей Шевченко высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024.

На чемпионате Европы команда Украины сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.

О сезоне для Украины

«Отличный год. Для нас выражения «мы не можем» не существует».

О фаворитах Евро и целях Украины

«Англия, Франция, Испания, Италия, Германия. Бельгия, Хорватия и Австрия тоже очень хорошие, крепкие сборные.

Украина? Давайте думать о выходе из группы, а затем будем идти шаг за шагом.

Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шансы», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент УАФ в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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15 комментариев
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Притопить за их сборную это как для россиян?
Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
+10
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+5
Ответ rusik krasav4ik
Притопить за их сборную это как для россиян? Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
Оставим спорт вне политики, ничего плохо в этом не вижу.
Чисто спортивная точка зрения.

Украинские футболисты очень хорошо себя показывают в Европейской клубах, в топ-5 сильнейших чемпионатов, по факту говорить если.

Самые яркие примеры: - Довбик, Цыганков (На минуту - Лидеры своих команд по результативным действиям и в вкладу в игру.

Довбик первый сезон проводит в "Жироне", в новом чемпионате, и посмотрите, как адаптировался, сходу: - лучший бомбарир "Ла Лиги", очень хорош в этом сезоне на пару с Цыганковым протащили за уши "Жирону" в ЛЧ

В целом, очень интересно будет посмотреть на сборную Украины на Евро, команда крепкая собирается.
Пожелаем лишь успехов!

Привет, из России🇷🇺

Без комментариев о сложившейся ситуации, обсуждаем чисто спорт.

Хотелось бы больше наших ребят видеть в Топ-5 чемпионат, на ведущих ролях в крепких клубах.

P.S. - Всем добра и мирного неба над головой!🇷🇺
+3
0
+3
Вся Россия будет болеть за Украину

Потому что историк и генетик путин сказал, что "мы один народ"
+5
-3
+2
Ответ rusik krasav4ik
Притопить за их сборную это как для россиян? Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
А что такого? Каждый топит за кого хочет)
У Украины кстати отличные шансы на выход из группы
+5
-3
+2
Ответ rusik krasav4ik
Притопить за их сборную это как для россиян? Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
Как в Алма-Ате в 80-х зайти в чужой район
+3
-1
+2
Ответ rusik krasav4ik
Притопить за их сборную это как для россиян? Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
это как в бородатом анекдоте
-за кого на ЧМ болеть будешь
-за Россию конечно !
-это понятно , а потом ?

так что я думаю за футбол будут болеть , если условная любая выйграет, на улицу не выявляться толпы народа и не будут праздновать
и в случае поражения любой команды не будет погромов

кароче миру - мир
+2
0
+2
Судя по играм с Боснией и Исландией , будет тяжко
+2
-1
+1
Ответ rusik krasav4ik
Притопить за их сборную это как для россиян? Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
Притоплю за Украину. А кто будет из сборной гнать на нас ... Ну тут понятно .
+6
-5
+1
Всегда болею против футбольной сборной Украины после украденного Милевского
+3
-3
0
И все таки как так получалось , что у Украины игроки в топ лигах, выступал обладатель ЗМ за сборную , вроде и футбол такой показывали яркий . Но РФ всегда на уровне сборных была качественнее , результаты добывала , и Боже упаси надежнее чтоли , даже с самым слабейшим составом за 30 лет
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Ответ Бранислав Иванович
Оставим спорт вне политики, ничего плохо в этом не вижу. Чисто спортивная точка зрения. Украинские футболисты очень хорошо себя показывают в Европейской клубах, в топ-5 сильнейших чемпионатов, по факту говорить если. Самые яркие примеры: - Довбик, Цыганков (На минуту - Лидеры своих команд по результативным действиям и в вкладу в игру. Довбик первый сезон проводит в "Жироне", в новом чемпионате, и посмотрите, как адаптировался, сходу: - лучший бомбарир "Ла Лиги", очень хорош в этом сезоне на пару с Цыганковым протащили за уши "Жирону" в ЛЧ В целом, очень интересно будет посмотреть на сборную Украины на Евро, команда крепкая собирается. Пожелаем лишь успехов! Привет, из России🇷🇺 Без комментариев о сложившейся ситуации, обсуждаем чисто спорт. Хотелось бы больше наших ребят видеть в Топ-5 чемпионат, на ведущих ролях в крепких клубах. P.S. - Всем добра и мирного неба над головой!🇷🇺
Как-то на душе радостно от таких комментариев. Но хочется, чтобы такого было больше. И вправду, миру мир. Привет с Кыргызстана👋🤝🏻.
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Ответ Бранислав Иванович
Оставим спорт вне политики, ничего плохо в этом не вижу. Чисто спортивная точка зрения. Украинские футболисты очень хорошо себя показывают в Европейской клубах, в топ-5 сильнейших чемпионатов, по факту говорить если. Самые яркие примеры: - Довбик, Цыганков (На минуту - Лидеры своих команд по результативным действиям и в вкладу в игру. Довбик первый сезон проводит в "Жироне", в новом чемпионате, и посмотрите, как адаптировался, сходу: - лучший бомбарир "Ла Лиги", очень хорош в этом сезоне на пару с Цыганковым протащили за уши "Жирону" в ЛЧ В целом, очень интересно будет посмотреть на сборную Украины на Евро, команда крепкая собирается. Пожелаем лишь успехов! Привет, из России🇷🇺 Без комментариев о сложившейся ситуации, обсуждаем чисто спорт. Хотелось бы больше наших ребят видеть в Топ-5 чемпионат, на ведущих ролях в крепких клубах. P.S. - Всем добра и мирного неба над головой!🇷🇺
Посмотреть будет интересно. Но не более.
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Ответ aza_inso
Как-то на душе радостно от таких комментариев. Но хочется, чтобы такого было больше. И вправду, миру мир. Привет с Кыргызстана👋🤝🏻.
Огромный привет!🤝
Согласен в вами✊
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