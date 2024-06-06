Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»
Андрей Шевченко высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024.
На чемпионате Европы команда Украины сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.
О сезоне для Украины
«Отличный год. Для нас выражения «мы не можем» не существует».
О фаворитах Евро и целях Украины
«Англия, Франция, Испания, Италия, Германия. Бельгия, Хорватия и Австрия тоже очень хорошие, крепкие сборные.
Украина? Давайте думать о выходе из группы, а затем будем идти шаг за шагом.
Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шансы», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент УАФ в интервью La Gazzetta dello Sport.
Я сам с Казахстана, просто любопытство, надеюсь на местное комьюнити - это просто соц опрос
Чисто спортивная точка зрения.
Украинские футболисты очень хорошо себя показывают в Европейской клубах, в топ-5 сильнейших чемпионатов, по факту говорить если.
Самые яркие примеры: - Довбик, Цыганков (На минуту - Лидеры своих команд по результативным действиям и в вкладу в игру.
Довбик первый сезон проводит в "Жироне", в новом чемпионате, и посмотрите, как адаптировался, сходу: - лучший бомбарир "Ла Лиги", очень хорош в этом сезоне на пару с Цыганковым протащили за уши "Жирону" в ЛЧ
В целом, очень интересно будет посмотреть на сборную Украины на Евро, команда крепкая собирается.
Пожелаем лишь успехов!
Привет, из России🇷🇺
Без комментариев о сложившейся ситуации, обсуждаем чисто спорт.
Хотелось бы больше наших ребят видеть в Топ-5 чемпионат, на ведущих ролях в крепких клубах.
P.S. - Всем добра и мирного неба над головой!🇷🇺
Потому что историк и генетик путин сказал, что "мы один народ"
У Украины кстати отличные шансы на выход из группы
-за кого на ЧМ болеть будешь
-за Россию конечно !
-это понятно , а потом ?
так что я думаю за футбол будут болеть , если условная любая выйграет, на улицу не выявляться толпы народа и не будут праздновать
и в случае поражения любой команды не будет погромов
кароче миру - мир
Согласен в вами✊