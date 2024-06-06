Шевченко об Украине на Евро: «Думаем о выходе из группы. Мы самая молодая команда на турнире, но шансы есть»

Андрей Шевченко высказался о шансах сборной Украины на Евро-2024.

На чемпионате Европы команда сыграет в группе Е с Бельгией, Словакией и Румынией. Первый матч – 17 июня.

О сезоне для Украины

«Отличный год. Для нас выражения «мы не можем» не существует».

О фаворитах Евро и целях Украины

«Англия, Франция, Испания, Италия, Германия. Бельгия, Хорватия и Австрия тоже очень хорошие, крепкие сборные.

Украина? Давайте думать о выходе из группы, а затем будем идти шаг за шагом.

Мы самая молодая команда на турнире, но у нас есть шансы», – заявил бывший нападающий сборной Украины и президент в интервью La Gazzetta dello Sport.