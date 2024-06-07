В сборной Англии шокированы, что Грилиша не взяли на Евро. Один игрок обсудил с Саутгейтом причины решения

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Джек Грилиш Футбол

Игроки сборной Англии удивлены непопаданием Джека Грилиша в состав на Евро.

Ранее стало известно, что вингер «Манчестер Сити» не был включен в итоговую заявку сборной Англии на Евро.

Как пишет The Telegraph, игроки сборной шокированы решением Гарета Саутгейта исключить Грилиша из состава на чемпионат Европы. По словам источника, один из старших членов команды лично обратился к тренеру, чтобы попытаться понять его решение и объяснить его партнерам по команде.

Отмечается, что нет абсолютно никаких намеков на ссору или конфликт внутри команды. Тем не менее игроки были шокированы решением тренера, некоторые из них после этого отправились к Грилишу, чтобы поддержать его. Они сказали, что он должен был быть в составе.

Грилиш был в составе сборной Англии на двух последних крупных турнирах: Евро-2020 и чемпионате мира в 2022 году.

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18 комментариев
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Грилиш отыграл всего 3 полных матча (по 90 минут) в 2024 году, чем они шокированы?
+15
-1
+14
Ответ Cearvm
Грилиш отыграл всего 3 полных матча (по 90 минут) в 2024 году, чем они шокированы?
Хотели, чтобы сыграл ещё три )
+13
0
+13
Действительно странное решение, отличный фланговый игрок
+12
-4
+8
Теперь Грилиш будет бухать, как не в себя, когда англичане вылетят.
+8
-1
+7
Ответ Cearvm
Грилиш отыграл всего 3 полных матча (по 90 минут) в 2024 году, чем они шокированы?
У Грилиша достаточно уникальные качества. Он лучше всех умеют удерживать мяч под давления и практически никогда его не теряет. Также он самый работоспособный игрок среди игроков атаки, который всегда подстрахует своих защитников и полузащитников
+7
-4
+3
Ответ Potomok Budulaya
Видимо это был Фоден
Скорее всё-таки Стоунз. Вряд ли Фоден относится к "старшим членам команды"
+3
0
+3
Видимо это был Фоден
+2
0
+2
Саутгейта тяжело понять. Зачем ему 3 ярко выраженных центрфорварда? Достаточно взять двух + всегда есть опция с Джудом впереди. По сути тренер сам ограничил свой выбор ради Тоуни с 4 месяцами игры в футбол
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимирович
Грили хоть и мало забивает, но он носится по всему полю, а его дриблинг лучший среди английских игроков, был бы хорошим джокером, зря его не взяли. Основного игрока Пепа не брать в сборную как минимум вызывает вопросы
Все же основной английский игрок Пепа - Фоден
+1
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+1
Я не удивлен. Не основной игрок в своем клубе .
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Так он в этом году и не играл толком. Кого вместо Грилиша отцепить нужно было — Сака, Фодена, Боуэна с Палмером?
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Зато в обновлении FC24 к Евро, Грилиш под номером 11 прыгает в главном меню 😂😂😂
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Саутгейт такой саутгейт
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Ответ <Inter>
У Грилиша достаточно уникальные качества. Он лучше всех умеют удерживать мяч под давления и практически никогда его не теряет. Также он самый работоспособный игрок среди игроков атаки, который всегда подстрахует своих защитников и полузащитников
а Сака, Фоден или Кейн не подстрахуют? Саутгейт сделал ставку на более забивных игроков.
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