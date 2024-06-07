В сборной Англии шокированы, что Грилиша не взяли на Евро. Один игрок обсудил с Саутгейтом причины решения

Игроки сборной Англии удивлены непопаданием Джека Грилиша в состав на Евро.

Ранее стало известно, что вингер «Манчестер Сити» не был включен в итоговую заявку сборной на Евро.

Как пишет The Telegraph, игроки сборной шокированы решением исключить из состава на чемпионат Европы. По словам источника, один из старших членов команды лично обратился к тренеру, чтобы попытаться понять его решение и объяснить его партнерам по команде.

Отмечается, что нет абсолютно никаких намеков на ссору или конфликт внутри команды. Тем не менее игроки были шокированы решением тренера, некоторые из них после этого отправились к Грилишу, чтобы поддержать его. Они сказали, что он должен был быть в составе.

Грилиш был в составе сборной Англии на двух последних крупных турнирах: Евро-2020 и чемпионате мира в 2022 году.

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