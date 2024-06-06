«Сбер» об ИИ-модели: «Создаются генеративные футбольные AI-ассистенты для директоров и тренерского штаба. Технологии позволят выявлять таланты на детско-юношеском уровне»
В «Сбере» прокомментировали создание модели ИИ для оценки потенциала футболистов.
«Сбер» совместно с ЦСКА разработал модель искусственного интеллекта, способную автоматически собирать данные об игре на основе спортивных трансляций и оценивать игру команды. Также технология позволит совету директоров принимать решения при отборе игроков и вносить корректировки в стратегию по ходу матча.
«В рамках проекта решаются несколько высокотехнологических задач: автоматизированный сбор данных об игре на основе спортивной трансляции, создание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного AI-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически эффективные решения по селекции игроков; создание генеративного футбольного AI-ассистента для тренерского штаба, который поможет вносить корректировки в игру по ходу матча.
Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста», – сказал старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.
Коля Сторонский пилит такой ИИ для стартапов и пока не близок. А Сбер готов разобраться в живом организме))
Так и тут, зачем нам ИИ, если у нас элементарно нет своей, если уж не массовой, то хотя бы для госнужд микроэлектроники. Не получится уже на советских транзисторах выползать. Да, мы не Китай и сами себе рынком сбыта вряд ли станем, но если сегодня не потратить на нее условный триллион долларов, то завтра уже и 10 может не хватить. Именно своей, не серого импорта, не помощи партнеров, а своей собственной от А до Я
тогда к первому взрослому контракту боец уже закалённый
Коля это единорожка. Один из самых успешных финтех стартапов в истории. СберТех, конечно, нормально кормил по нашим меркам. Но лондонского офиса у них нет - а в текущих условиях это огромный минус. В общем, не вижу ни одного преимущества в этой гонке у Сбера.
По наработками менгеля 😉
А затем в академии денег запросят за зачисление этого таланта, у семьи не найдется такой суммы и всё, пропал ваш талант