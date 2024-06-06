«Сбер» об ИИ-модели: «Создаются генеративные футбольные AI-ассистенты для директоров и тренерского штаба. Технологии позволят выявлять таланты на детско-юношеском уровне»

В «Сбере» прокомментировали создание модели ИИ для оценки потенциала футболистов.

«Сбер» совместно с ЦСКА разработал модель искусственного интеллекта, способную автоматически собирать данные об игре на основе спортивных трансляций и оценивать игру команды. Также технология позволит совету директоров принимать решения при отборе игроков и вносить корректировки в стратегию по ходу матча.

«В рамках проекта решаются несколько высокотехнологических задач: автоматизированный сбор данных об игре на основе спортивной трансляции, создание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного AI-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически эффективные решения по селекции игроков; создание генеративного футбольного AI-ассистента для тренерского штаба, который поможет вносить корректировки в игру по ходу матча.

Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста», – сказал старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.