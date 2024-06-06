«Сбер» об ИИ-модели: «Создаются генеративные футбольные AI-ассистенты для директоров и тренерского штаба. Технологии позволят выявлять таланты на детско-юношеском уровне»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия бизнес Российские технологии Сбербанк Футбол

В «Сбере» прокомментировали создание модели ИИ для оценки потенциала футболистов.

«Сбер» совместно с ЦСКА разработал модель искусственного интеллекта, способную автоматически собирать данные об игре на основе спортивных трансляций и оценивать игру команды. Также технология позволит совету директоров принимать решения при отборе игроков и вносить корректировки в стратегию по ходу матча.

«В рамках проекта решаются несколько высокотехнологических задач: автоматизированный сбор данных об игре на основе спортивной трансляции, создание инновационных алгоритмов оценки игры команды и потенциала футболистов, создание генеративного футбольного AI-ассистента для совета директоров клуба, который поможет принимать экономически эффективные решения по селекции игроков; создание генеративного футбольного AI-ассистента для тренерского штаба, который поможет вносить корректировки в игру по ходу матча.

Разработка подобных решений также благоприятно повлияет на развитие молодых отечественных талантов, которых можно будет выявлять на детско-юношеском уровне и определять их точки роста», – сказал старший вице-президент «Сбера» Андрей Белевцев.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
а как ии будет определять, что получив первый взрослый контракт футболист не начнет бухать и не забьет на футбол?
+8
0
+8
Кто нибудь знает где сейчас тот супер талант Репях из-за которого Галицкий и Федун поссорились?!
+5
0
+5
Нью-Васюки галактического масштаба
+2
0
+2
Как "креативно".

Коля Сторонский пилит такой ИИ для стартапов и пока не близок. А Сбер готов разобраться в живом организме))
+1
0
+1
- Антон Семёнович? Меня зовут Жорж Милославский, я - представитель службы безопасности Сбербанка.
+2
-1
+1
В нынешнем виде разработки ИИ в нашей стране это трата денег на воздух. Что-то на уровне нацпроекта медицина в 00-е, когда купили навороченное оборудование, а о его обслуживании не подумали.
Так и тут, зачем нам ИИ, если у нас элементарно нет своей, если уж не массовой, то хотя бы для госнужд микроэлектроники. Не получится уже на советских транзисторах выползать. Да, мы не Китай и сами себе рынком сбыта вряд ли станем, но если сегодня не потратить на нее условный триллион долларов, то завтра уже и 10 может не хватить. Именно своей, не серого импорта, не помощи партнеров, а своей собственной от А до Я
+3
-2
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Кто нибудь знает где сейчас тот супер талант Репях из-за которого Галицкий и Федун поссорились?!
Кто это?
+1
0
+1
Ответ Ильин Александр
а как ии будет определять, что получив первый взрослый контракт футболист не начнет бухать и не забьет на футбол?
будут играть на опережение - спаивать заранее, лет в 10
тогда к первому взрослому контракту боец уже закалённый
+1
0
+1
Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Кто нибудь знает где сейчас тот супер талант Репях из-за которого Галицкий и Федун поссорились?!
Судя по трансфермаркету, играет за Спартак, только из Тамбова
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
а как же Давыдов из Спартака
Давыдов - легенда!
0
0
0
Ответ Саша Вжухов
Такие как Месси появляются раз в 100 лет
а как же Давыдов из Спартака
0
0
0
Ответ JohnnyMulka
хрен знает кто такой Коля но Сбер входит в тройку айти компаний России как бы парадоксально это не было
Да ладно! Ты знаешь про СберТех, но не слышал про Revolut?)
Коля это единорожка. Один из самых успешных финтех стартапов в истории. СберТех, конечно, нормально кормил по нашим меркам. Но лондонского офиса у них нет - а в текущих условиях это огромный минус. В общем, не вижу ни одного преимущества в этой гонке у Сбера.
0
0
0
Ответ Ильин Александр
а как ии будет определять, что получив первый взрослый контракт футболист не начнет бухать и не забьет на футбол?
Хенетически!!
По наработками менгеля 😉
+1
-1
0
Интересно будет почитать детали, но как-то слишком просто, чтобы быть правдой. У немцев недавно было исследование по своим академиям, где они пришли к выводу, что определение таланта до 15 лет это почти всегда угадайка. Стандартная история: в 9 лет ребёнок выделяется на фоне партнёров, в 12- середняк, в 15 - его сливают как бездарность. До про-уровня доходит меньше процента, как и в Англии. В развитии детей слишком уж много рандома, чтобы всерьёз полагаться на компуктер, тем более модель создают опять-таки люди.
0
0
0
Любой хороший тренер через пару недель назовет 4-5 талантов из 100. С учётом взвешенной психологической оценки. Ии тут вообще нахрен не нужен.
0
0
0
Окей, AI технологии выявят талантов на детско-юношеском уровне.
А затем в академии денег запросят за зачисление этого таланта, у семьи не найдется такой суммы и всё, пропал ваш талант
0
0
0
Ммм, а сбер поэтому такие проценты установил - слишком много денег тратят на ИИ и надо как-то компенсировать?
0
0
0
Ждем новых «Роналду» и «Месси»
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий