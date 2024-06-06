Эми Мартинес о роли Скалони в сборной Аргентины: «Он наш лидер, без него «Скалонета» не работает. Он не делает подарков, Месси – единственный, кому гарантировано место в составе»
Эмилиано Мартинес высказался о роли Лионеля Скалони в сборной Аргентины.
«Мы знаем, что без него нами никто не управляет, знаменитая «Скалонета» не работает. Он наш начальник и лидер, с ним мы чувствуем себя намного увереннее.
Он не делает нам подарков, он сказал, что Месси – единственный, кому гарантировано место в составе. И так и происходит по факту – люди, которые расслабляются или находятся не в лучшей форме, не приезжают», – отметил голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».
В рамках подготовки к Кубку Америки сборной Аргентине предстоит сыграть товарищеские матчи с Эквадором (10 июня) и Гватемалой (15 июня).
Выиграет Копу, приведет аутсайдера Интер Майами к чемпионству и ему вручал ЗМ.
Пожалей фанатов роналду, они итак веревку и мыло еще в декабре 2022 приготовили.
Случайно не отчаявшиеся фанаты Роналду?)
Довожу до сведения, что ЗМ вручается путем БОЛЬШИНСТВА голосов.
БОЛЬШИНСТВО как раз выбирает Месси.
А то, что кому то больно и обидно от того что по ЗМ 8 > 5, так это их проблемы и не надо к своему мнению приписывать большинство, да еще и адекватных.
Вас только жалеть после триумфа Лео на ЧМ.