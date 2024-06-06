Эми Мартинес о роли Скалони в сборной Аргентины: «Он наш лидер, без него «Скалонета» не работает. Он не делает подарков, Месси – единственный, кому гарантировано место в составе»

Теги Астон Вилла МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес Интер Майами Футбол

Эмилиано Мартинес высказался о роли Лионеля Скалони в сборной Аргентины.

«Мы знаем, что без него нами никто не управляет, знаменитая «Скалонета» не работает. Он наш начальник и лидер, с ним мы чувствуем себя намного увереннее.

Он не делает нам подарков, он сказал, что Месси – единственный, кому гарантировано место в составе. И так и происходит по факту – люди, которые расслабляются или находятся не в лучшей форме, не приезжают», – отметил голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».

В рамках подготовки к Кубку Америки сборной Аргентине предстоит сыграть товарищеские матчи с Эквадором (10 июня) и Гватемалой (15 июня). 

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8 комментариев
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Удачи и победы сборной Аргентины со своим тренером Лионелем Скалони на копе Америки 2024 года!!!✌️
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Ответ fussballer
Месси единственный, кому гаратированы место в сборной и ЗМ.
Допроситесь ведь😂
Выиграет Копу, приведет аутсайдера Интер Майами к чемпионству и ему вручал ЗМ.
Пожалей фанатов роналду, они итак веревку и мыло еще в декабре 2022 приготовили.
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Ответ dreamstep
Будет классно, если Копу возьмут и Лео закончит карьеру в сборной. Пора давать дорогу молодым, тем более после ЧМ )
Ага, Лео Месси в МЛС подписали прям для того, что бы он перед ЧМ в США карьеру решил закончить:) Там вся суть была подписать лучшего игрока в истории, что бы он в том числе вывел интерес к футболу в США на пик и сыграл на ЧМ 2026:) Да и на счет молодых, в Аргентине не так много ярких талантов, все игроки из Бетисов и Астон Вилл:)) Это не португалия где каждый год новый Невеш за 100 млн, роль Месси в сборной переоценить невозможно, без него эта команду уровня Сербии:))
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Ответ Oleg
Допроситесь ведь😂 Выиграет Копу, приведет аутсайдера Интер Майами к чемпионству и ему вручал ЗМ. Пожалей фанатов роналду, они итак веревку и мыло еще в декабре 2022 приготовили.
много чести. это вы там все считаете,что из-за пешехода маленького,кто то очень переживает. а так,людям никогда не нравилась несправедливость. поэтому большинство адекватных людей и ,мягко говоря,удивляется победам месси и некоторым его зм.
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Ответ Илья Банюк
много чести. это вы там все считаете,что из-за пешехода маленького,кто то очень переживает. а так,людям никогда не нравилась несправедливость. поэтому большинство адекватных людей и ,мягко говоря,удивляется победам месси и некоторым его зм.
Большинство адекватных это кто?
Случайно не отчаявшиеся фанаты Роналду?)

Довожу до сведения, что ЗМ вручается путем БОЛЬШИНСТВА голосов.
БОЛЬШИНСТВО как раз выбирает Месси.
А то, что кому то больно и обидно от того что по ЗМ 8 > 5, так это их проблемы и не надо к своему мнению приписывать большинство, да еще и адекватных.
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Ответ Илья Банюк
много чести. это вы там все считаете,что из-за пешехода маленького,кто то очень переживает. а так,людям никогда не нравилась несправедливость. поэтому большинство адекватных людей и ,мягко говоря,удивляется победам месси и некоторым его зм.
Ну я был прав, фанат роналду)
Вас только жалеть после триумфа Лео на ЧМ.
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