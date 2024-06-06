Эми Мартинес о роли Скалони в сборной Аргентины: «Он наш лидер, без него «Скалонета» не работает. Он не делает подарков, Месси – единственный, кому гарантировано место в составе»

Эмилиано Мартинес высказался о роли Лионеля Скалони в сборной Аргентины.

«Мы знаем, что без него нами никто не управляет, знаменитая «Скалонета» не работает. Он наш начальник и лидер, с ним мы чувствуем себя намного увереннее.

Он не делает нам подарков, он сказал, что Месси – единственный, кому гарантировано место в составе. И так и происходит по факту – люди, которые расслабляются или находятся не в лучшей форме, не приезжают», – отметил голкипер сборной Аргентины и «Астон Виллы».

В рамках подготовки к Кубку Америки сборной Аргентине предстоит сыграть товарищеские матчи с Эквадором (10 июня) и Гватемалой (15 июня).