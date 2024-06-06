Анюков о требле «Зенита»: «Всем хейтерам назло!»
Александр Анюков высказался о требле «Зенита».
В сезоне-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
– Слабейший «Зенит» за последние годы сделал требл. Как это объяснить?
– Как говорится, всем хейтерам назло!
Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями. Тем интереснее для всех, – сказал тренер «Зенита».
1) Самый посещаемый матч у клуба только с чемпионом
2) дубль Вендела, который по сути не готовился к сезону.
3) Твой любимый клуб единственный, кто из московских клубов не выиграл у чемпиона, что в чемпионате, что и в кубке.