Анюков о требле «Зенита»: «Всем хейтерам назло!»

Александр Анюков высказался о требле «Зенита».

В сезоне-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

– Слабейший «Зенит» за последние годы сделал требл. Как это объяснить?

– Как говорится, всем хейтерам назло!

Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями. Тем интереснее для всех, – сказал тренер « ».