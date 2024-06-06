Анюков о требле «Зенита»: «Всем хейтерам назло!»

Теги Зенит Александр Анюков премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Александр Анюков высказался о требле «Зенита».

В сезоне-2023/24 клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

– Слабейший «Зенит» за последние годы сделал требл. Как это объяснить?

– Как говорится, всем хейтерам назло!

Мы сами виноваты, что довели до такого. Все привыкли, что задолго до конца чемпионата мы становимся победителями. Тем интереснее для всех, – сказал тренер «Зенита». 

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8 комментариев
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Красиво умыли "московских бабушек" и прочих москопартнёров,чивоуштут,бггг.
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
О, привет, кстати тебе пламенный привет. Помнится после третьего тура ты раздухаренный был и приглашал в Москву, дабы "Спартак" показал, что кого. А в итоге)
1) Самый посещаемый матч у клуба только с чемпионом
2) дубль Вендела, который по сути не готовился к сезону.
3) Твой любимый клуб единственный, кто из московских клубов не выиграл у чемпиона, что в чемпионате, что и в кубке.
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Вчера приснился сон прекрасный...
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Ответ Roman Araslanov
Комментарий скрыт
Говорят ещё лет 20 вам обождать)))
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Ответ Архитектор Мендисабаль
Вчера приснился сон прекрасный...
Смотрю был минус, значит текст знают)
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Слова из Анюкова извлекли каким-то неведомым способом.
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Да, от души Зенит приложил борщёвых.
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