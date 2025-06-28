37-летний Отаменди продлил контракт с «Бенфикой» на сезон. Защитник выступает за клуб с 2020 года

«Бенфика» и Николас Отаменди договорились о новом контракте.

37-летний защитник продолжит выступать за португальскую команду, подписав с клубном договор на один сезон.

Николас Отаменди представляет «Бенфику» с сезона-2020/21.

В прошлом сезоне аргентинский футболист провел 31 матч в чемпионате Португалии, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.