37-летний Отаменди продлил контракт с «Бенфикой» на сезон. Защитник выступает за клуб с 2020 года
«Бенфика» и Николас Отаменди договорились о новом контракте.
37-летний защитник продолжит выступать за португальскую команду, подписав с клубном договор на один сезон.
Николас Отаменди представляет «Бенфику» с сезона-2020/21.
В прошлом сезоне аргентинский футболист провел 31 матч в чемпионате Португалии, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Бенфики»
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