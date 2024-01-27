Семак о форме «Зенита» к 80-летию снятия блокады Ленинграда: «Идея прекрасная, эта дата очень значима. Наши игроки должны знать историю города и команды»

Сергей Семак оценил форму «Зенита» к 80-летию снятия блокады Ленинграда.

«Зенит» сегодня победил « » (1:0) на сборе. Команда сыграла в специальной оливково-зеленой форме.

– Хороший матч получился, боевой. В первом тайме мы хорошо атаковали и переключались при потере мяча. Достаточно неплохая по интенсивности была игра, особенно в первом тайме. Жалко, что не забили – моменты хорошие были.

Второй тайм был менее качественным с нашей стороны. Понятное дело, что на данном отрезке подготовки футболистам сложно играть весь матч, но ребята выдержали. Слава Богу, что без травм.

Хорошо, что смогли забить и победить, хоть в товарищеском матче это и не имеет какого-то определяющего значения. Тем не менее эмоционально выигрывать всегда приятно. Рад, что победили, рад, что обошлись без травм.



Первая группа, те, кто играл сегодня большую часть матча, практически закончила сборы. Ребята поработали хорошо, сейчас отдохнут и будут готовиться к следующему сбору. Вторая группа сыграет завтра. Надеюсь, что завтра будет такой же хороший матч с точки зрения качества и интенсивности.

– Сегодня «Зенит» играл в особенной форме – с надписью «Город-герой Ленинград» на груди. Как вам подобная акция? Как вы оцените форму в целом?

– Прекрасно оцениваю эту идею – провести матч в таких футболках. Для нашего города эта дата является очень значимой, а «Зенит» является неотъемлемой частью Санкт-Петербурга.

Мы обязательно покажем игрокам фильм о блокаде и объясним, к чему приурочена эта форма. Особенно это касается наших иностранцев, которые не так хорошо знают историю Петербурга. Хотели сделать это сегодня, но не успели. Конечно, наши игроки, которые защищают цвета клуба, должны знать историю города и команды.

– Уже не первый матч находится вдали от тренерской скамейки – на противоположной стороне поля от вас. С чем это связано?

– В товарищеских матчах есть такая опция – тренерам можно располагаться в разных местах, поэтому Саша, тренер, который уделяет много внимания оборонительным действиям нашей команды, подсказывает игрокам с другой, с противоположной стороны, – сказал главный тренер « » .