«Бавария» устно договорилась с Та о переходе летом. Переговоров с «Байером» пока не было

Джонатан Та может перейти в «Баварию».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб устно договорился с защитником « » о переходе этим летом. При этом « » пока не начинала переговоры с леверкузенским клубом.

Отмечается, что Та не против покинуть «Байер», но леверкузенцы хотят сохранить защитника в команде. Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2025 года.

В завершившемся сезоне Та провел за «Байер» 31 матч в Бундеслиге, отметившись 4 голами и ассистом. Подробная статистика 28-летнего защитника доступна здесь.