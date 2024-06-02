«Бавария» устно договорилась с Та о переходе летом. Переговоров с «Байером» пока не было

Теги Бавария Байер бундеслига Германия возможные трансферы Джонатан Та Футбол

Джонатан Та может перейти в «Баварию».

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб устно договорился с защитником «Байера» о переходе этим летом. При этом «Бавария» пока не начинала переговоры с леверкузенским клубом.

Отмечается, что Та не против покинуть «Байер», но леверкузенцы хотят сохранить защитника в команде. Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2025 года.

В завершившемся сезоне Та провел за «Байер» 31 матч в Бундеслиге, отметившись 4 голами и ассистом. Подробная статистика 28-летнего защитника доступна здесь.

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34 комментария
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Осталось заманить Ту и знаменитый тандем будет снова в деле
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Баваря пошла грабить как обычно))
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Бавария не меняется, схема отлаженная
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Ответ Ophiomorph
А разве можно договариваться о переходе с игроком напрямую, у которого ещё год контракта?
Баварии можно
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А разве можно договариваться о переходе с игроком напрямую, у которого ещё год контракта?
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Ответ superbro
Осталось заманить Ту и знаменитый тандем будет снова в деле
можно туту взять из айнтрахта, тоже цз
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Ответ Vitto
Упамекано, Ким - клоуны.
Т.е. переходили крутыми игроками, топами, а теперь клуоны? Кто виноват в их игре, если не тренер и бардак в клубе?
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Если правда, то это будет странно, особенно после решения Алонсо остаться в Байере.
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Упамекано, Де Лигт, Ким - им все мало?
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Байер расскупят увы, как когда то Боруссию Клоппа
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А потом боссы Баварии будут жаловаться на нефтяные клубы и как они убивают футбол.
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Сосисочники всю свою историю тягают игроков и тренеров у конкурентов, вот кто истинные сороки, а не тотенхем
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Байер же вроде принципиально в Баварию игроков не продаёт?
Или спорст просто затеял перепись отсталых, которые в четырёхсотый раз напишут остроту про роскуп конкурентов?)
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Ответ superbro
Осталось заманить Ту и знаменитый тандем будет снова в деле
У немцев скорая так и ездит: не "уи-у-уи-у" а "та-ту-та-та". Простите, продолжайте.
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Ответ Vitto
Упамекано, Ким - клоуны.
Ким в статусе самого лучшего защитника Серии А перешёл. Это Бавария не умеет игроков использовать.
Тухелю и Кейна подогнали, и Кима, а он умудрился всё проиграть. За что его топы зовут работать, не понимаю.
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Будем надеяться, что на нашем веку в бундеслиге введут наказание за тамперинг
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