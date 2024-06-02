«Бавария» устно договорилась с Та о переходе летом. Переговоров с «Байером» пока не было
Джонатан Та может перейти в «Баварию».
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский клуб устно договорился с защитником «Байера» о переходе этим летом. При этом «Бавария» пока не начинала переговоры с леверкузенским клубом.
Отмечается, что Та не против покинуть «Байер», но леверкузенцы хотят сохранить защитника в команде. Действующий контракт футболиста с «Байером» рассчитан до 2025 года.
В завершившемся сезоне Та провел за «Байер» 31 матч в Бундеслиге, отметившись 4 голами и ассистом. Подробная статистика 28-летнего защитника доступна здесь.
Или спорст просто затеял перепись отсталых, которые в четырёхсотый раз напишут остроту про роскуп конкурентов?)
Тухелю и Кейна подогнали, и Кима, а он умудрился всё проиграть. За что его топы зовут работать, не понимаю.