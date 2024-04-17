Иньеста может возглавить «Эмирейтс» из ОАЭ в конце сезона. Это произойдет, если команда вылетит из высшего дивизиона

Андрес Иньеста может стать тренером в конце сезона.

По информации Diario Sport, , выступающий за « » из ОАЭ, может возглавить этот клуб в конце сезона. Об этом сообщил президент «Эмирейтс».

Команда занимает предпоследнюю строчку в таблице чемпионата ОАЭ и претендует на вылет в низший дивизион, отставая от спасительного 12-го места на 8 очков за 9 туров до конца турнира.

«Это сложно, но не исключено, учитывая, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, но у него есть односторонняя опция продлить его еще на год. Все будет зависеть от того, останется ли команда в высшем дивизионе.

Если команда останется, мы начнем с ним переговоры о продлении контракта, потому что он все еще находится в очень хорошем техническом и физическом состоянии и может остаться с нами на два или три сезона, но если мы вылетим, я не соглашусь на игрока его уровня в дивизионе ниже. Я предложу ему возможность тренировать команду», – сказал президент клуба Юссеф Аль-Батран.

Андрес Иньеста подписал контракт с «Эмирейтс» летом прошлого года.