Иньеста может возглавить «Эмирейтс» из ОАЭ в конце сезона. Это произойдет, если команда вылетит из высшего дивизиона

Теги Эмирейтс Барселона Андрес Иньеста Ла Лига высшая лига ОАЭ Футбол

Андрес Иньеста может стать тренером в конце сезона.

По информации Diario Sport, Андрес Иньеста, выступающий за «Эмирейтс» из ОАЭ, может возглавить этот клуб в конце сезона. Об этом сообщил президент «Эмирейтс».

Команда занимает предпоследнюю строчку в таблице чемпионата ОАЭ и претендует на вылет в низший дивизион, отставая от спасительного 12-го места на 8 очков за 9 туров до конца турнира.

«Это сложно, но не исключено, учитывая, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, но у него есть односторонняя опция продлить его еще на год. Все будет зависеть от того, останется ли команда в высшем дивизионе.

Если команда останется, мы начнем с ним переговоры о продлении контракта, потому что он все еще находится в очень хорошем техническом и физическом состоянии и может остаться с нами на два или три сезона, но если мы вылетим, я не соглашусь на игрока его уровня в дивизионе ниже. Я предложу ему возможность тренировать команду», – сказал президент клуба Юссеф Аль-Батран.

Андрес Иньеста подписал контракт с «Эмирейтс» летом прошлого года.

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8 комментариев
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Нужно Иньесте получать лицензию тренера. Пора.
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В ОАЭ вино плохо продается? )
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Он что кому денег должен? 39 лет уже. можно уже было тренером дебютировать.
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Думаю, что в будущем может стать хорошим тренером. Интеллект для этого есть.
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Может, всё-таки в Барсу на годик?
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Иньеста, когда у тебя в фие уже нормальная карта будет?
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Претендует на вылет

Там конкуренция разгорелась что ли за место в пердиве?
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