Глава «Ман Сити» о 4 чемпионствах подряд: «Никому в английском футболе это не удавалось за более чем 100 лет. Когда это осознаешь, начинаешь по-настоящему ценить масштаб достижения»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Хаддерсфилд Хальдон аль Мубарак Футбол

Глава «Манчестер Сити» высказался о четырех чемпионствах подряд.

«Последние два сезона ощущаются как один, они почти переплелись. У нас была очень короткая предсезонка, а затем мы сразу же вернулись к работе, сыграли в Суперкубке Англии, в Суперкубке УЕФА, а затем приступили к сезону. И в завершение мы выиграли Премьер-лигу в четвертый раз подряд. 

Иногда нужно сделать паузу и проанализировать ситуацию. С 1926 года пять команд пытались выиграть чемпионат четыре раза подряд. Пять команд. В 80-х годах это были «Хаддерсфилд», «Арсенал», «Ливерпуль», а затем «Манчестер Юнайтед», который пытался это сделать дважды. Ни у кого из них не получилось. 

За более чем 100 лет существования английского футбола ни одной команде не удавалось выиграть четыре чемпионата подряд. И как только это осознаешь, начинаешь по-настоящему ценить масштаб того, что было достигнуто. Понимаешь, насколько это сложно, какое упорство потребовалось», – сказал председатель совета директоров «Манчестер Сити» Хальдон аль Мубарак в интервью клубной пресс-службе. 

28 комментариев
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Глава «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях: «Никому в английском футболе это не удавалось за более чем 100 лет. Когда это осознаешь, начинаешь по-настоящему осознавать масштаб правонарушения»
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И это после 115 нарушений
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115 нарушений звучит внушительней
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115 нарушений тоже ни у кого не было))
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115 нарушений - это не удавалось никому за более чем за 100 лет
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целое государство вкачивает деньги в клуб и нарушает все правила введённые для всех, время отвечать, было бы отлично еще чтобы ответил Челси, жаль ФФП появился позже
ведь именно они начали это безумие в далёких 03-04 годах когда тратили как сумасшедшие
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зашёл посмотреть комментарии - а там всюду число 115.
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Поистине историческое достижение. Сравнимо только с 7 тур де франсами Лэнса Армстронга.
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Ответ belikovda.90
Почему? Кто то меняет законы города под переход игроков
Ты на полном серьезе считаешь, что правительство Мадрида думало о Мбаппе, когда снижал налог для иностранцев ?😂
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Ответ Пули Снегопада
целое государство вкачивает деньги в клуб и нарушает все правила введённые для всех, время отвечать, было бы отлично еще чтобы ответил Челси, жаль ФФП появился позже ведь именно они начали это безумие в далёких 03-04 годах когда тратили как сумасшедшие
Прям уж целое государство. Правила введенные для того чтобы не допускать конкуренции и оставить старую "элиту" в привилегированном положении.
Челси тратил много, но сумашедшие траты были до него у итальянцев и Реала.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
МЮ и Ливерпуль годами создавали себе имя и тратили свои заработанные деньги как и сейчас. С какой стати кому-то надо трудиться десятки лет для получения крупного дохода, а кому-то просто нарисовать в отчёте нужную цифру ? Почему фаны Сити извращают предназначение ффп ? Оно было создано, чтобы хоть как-то уравнять богатых и не очень, чтобы богачи как Барселона после нескольких крупных провалов не могла просто закрыть на это глаза и потратила ещё столько же. Именно за счет ффп МЮ сейчас не может тратить сколько хочет. Что справедливого в том, что кто-то годами создаёт себе имя, а кого-то просто появляется богатый дядя за спиной ? Есть условный Ливерпуль, который живёт по средствам и чтобы купить игроков им надо сначала кого-то продать, а есть Сити, где просто рисуют, что липовый спонсор дал им столько денег сколько надо и все. Сити сделал такой скачок из середняка в топы благодаря всем возможным нарушениям. Их самые крупные спонсоры принадлежат владельцу клуба.
"ФФП инструмент, который выравнивает" - ей богу давно такой глупости не слышал. Наоборот только благодаря ему пропасть все больше и больше растет. Те кто не успел запрыгнуть в клуб элитных - уже и не запрыгнут, потому что если тот же Байер захочет инвестировать в состав - будь добр продавай лидеров.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Ты на полном серьезе считаешь, что правительство Мадрида думало о Мбаппе, когда снижал налог для иностранцев ?😂
Закон Бекхэма еще был 20 лет тому.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
МЮ и Ливерпуль годами создавали себе имя и тратили свои заработанные деньги как и сейчас. С какой стати кому-то надо трудиться десятки лет для получения крупного дохода, а кому-то просто нарисовать в отчёте нужную цифру ? Почему фаны Сити извращают предназначение ффп ? Оно было создано, чтобы хоть как-то уравнять богатых и не очень, чтобы богачи как Барселона после нескольких крупных провалов не могла просто закрыть на это глаза и потратила ещё столько же. Именно за счет ффп МЮ сейчас не может тратить сколько хочет. Что справедливого в том, что кто-то годами создаёт себе имя, а кого-то просто появляется богатый дядя за спиной ? Есть условный Ливерпуль, который живёт по средствам и чтобы купить игроков им надо сначала кого-то продать, а есть Сити, где просто рисуют, что липовый спонсор дал им столько денег сколько надо и все. Сити сделал такой скачок из середняка в топы благодаря всем возможным нарушениям. Их самые крупные спонсоры принадлежат владельцу клуба.
Харе уже гнать, ни МЮ, ни Ливер, ни другие топ клубы не тратили исключительно заработанные деньги, оставь эти басни для детей. МЮ с приходом Ферги хорошо затарился, но откуда у клуба были деньги, если Юнайтед со времен Басби ничего не выигрывал?
Через 10 лет такие как ты скажут, что условный Челси сделал себе имя годами и тратив исключительно заработанные деньги😂🤣
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Ответ QWertY
Все зависит от самих правил. Если эти правила ограничивают одних и дают преимущество другим, то такие правила идут в мусорку. А ФФП именно так и устроен. Старые топы подняли свои бренды вливая безмерное количество денег, никто их не ограничивал(просто хотя бы вспомнить риаловский галактикос), сейчас они могут чисто за счет спонсоров жить и процветать. А если сейчас какой то клуб захочет стать топом и их владелец может себе это позволить, то ему надо соблюдать эти недоправила и строить тиму годами.
Ну понятно. В общем, если нельзя, но очень хочется, то можно. Зачем какие-то процедуры по отмене законов/правил, если можно просто на них положить и действовать в своих интересах. Надо было тебе эту истину донести до всех остальных клубов, а то они, бедные, правила соблюдать старались.
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Глава «Ман Сити» о 115 финансовых нарушениях: «Никому в английском футболе это не удавалось за более чем 100 лет. Когда это осознаешь, начинаешь по-настоящему осознавать масштаб правонарушения»
Так до ФФП этого и не надо было делать. МЮ тратил сколько хотел, Ливер тратил сколько хотел, Абрамович опять же тратил столько сколько хотел. Только в 2009 году топ клубы доперли, что в футболе не нужны дополнительные конкуренты и необходимо что то сделать, вот и придумали ФФП, чтобы не появились новые «Челси». Но шейхи оказались ушлыми и положили огромный болт на эти правила, что абсолютно правильно.
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Ответ belikovda.90
Почему? Кто то меняет законы города под переход игроков
А что с точки зрения права, а не морали, плохого в смене законов города?
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Пеп никакого отношение неимеет к 115 нарушениям, тренер просто топ. Эсли переидет завтра в мю,челси или псж с определенными фин.возможностью сколотит настоящую банду . А насчет деньги не наше с вами сбережение , Пеп просто гений.
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Говорит лишь о масштабе деградации английского футбола.
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