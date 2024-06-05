Глава «Ман Сити» о 4 чемпионствах подряд: «Никому в английском футболе это не удавалось за более чем 100 лет. Когда это осознаешь, начинаешь по-настоящему ценить масштаб достижения»

Глава «Манчестер Сити» высказался о четырех чемпионствах подряд.

«Последние два сезона ощущаются как один, они почти переплелись. У нас была очень короткая предсезонка, а затем мы сразу же вернулись к работе, сыграли в Суперкубке Англии, в Суперкубке УЕФА, а затем приступили к сезону. И в завершение мы выиграли Премьер-лигу в четвертый раз подряд.

Иногда нужно сделать паузу и проанализировать ситуацию. С 1926 года пять команд пытались выиграть чемпионат четыре раза подряд. Пять команд. В 80-х годах это были « », « », « », а затем « », который пытался это сделать дважды. Ни у кого из них не получилось.

За более чем 100 лет существования английского футбола ни одной команде не удавалось выиграть четыре чемпионата подряд. И как только это осознаешь, начинаешь по-настоящему ценить масштаб того, что было достигнуто. Понимаешь, насколько это сложно, какое упорство потребовалось», – сказал председатель совета директоров « » Хальдон аль Мубарак в интервью клубной пресс-службе.