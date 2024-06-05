«МЮ» ведет переговоры с 36-летним Эвансом о продлении контракта (BBC)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Джонни Эванс Эрик тен Хаг Футбол

Джонни Эванс продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

Как пишет BBC, манкунианцы ведут переговоры с защитником о продлении контракта.

36-летний Эванс вернулся в «МЮ» прошлым летом из «Лестера» спустя восемь лет после своего ухода из клуба. Изначально североирландец тренировался с клубом во время предсезонки, чтобы поддержать физическую форму. 

Однако защитник произвел впечатление на главного тренера Эрика тен Хага, и с ним заключили однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне АПЛ Эванс провел 23 матча и отдал 1 результативную передачу.

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11 комментариев
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на безденежье и рак рыба
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Отпустить не могут. Не будет денег купить даже лавочника, пока не продадут Бруно и Решворда. Еще и лысому придется компенсацию заплатить
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Джонни, скажи нам свою последнюю просьбу.
Клянусь, мы её выполним.
© Билли Кинг
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А вот и топовое усиление в защиту!
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Дайте мне умереть (с)
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А вдруг он правда носитель духа времён САФа? Казалось, что сезон завален, и вдруг КА взяли, причём против канистры!
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играющий тренер
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хоть кто-то осуществляет связь времён со славным периодом САФа, который уже почти забылся у людей на фоне провалов МЮ и успехов сити(
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