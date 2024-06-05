«МЮ» ведет переговоры с 36-летним Эвансом о продлении контракта (BBC)

Джонни Эванс продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».

Как пишет BBC, манкунианцы ведут переговоры с защитником о продлении контракта.

36-летний Эванс вернулся в « » прошлым летом из «Лестера» спустя восемь лет после своего ухода из клуба. Изначально североирландец тренировался с клубом во время предсезонки, чтобы поддержать физическую форму.

Однако защитник произвел впечатление на главного тренера Эрика тен , и с ним заключили однолетнее соглашение.

В прошлом сезоне АПЛ Эванс провел 23 матча и отдал 1 результативную передачу.

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