«МЮ» ведет переговоры с 36-летним Эвансом о продлении контракта (BBC)
Джонни Эванс продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед».
Как пишет BBC, манкунианцы ведут переговоры с защитником о продлении контракта.
36-летний Эванс вернулся в «МЮ» прошлым летом из «Лестера» спустя восемь лет после своего ухода из клуба. Изначально североирландец тренировался с клубом во время предсезонки, чтобы поддержать физическую форму.
Однако защитник произвел впечатление на главного тренера Эрика тен Хага, и с ним заключили однолетнее соглашение.
В прошлом сезоне АПЛ Эванс провел 23 матча и отдал 1 результативную передачу.
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© Билли Кинг