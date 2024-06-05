Нойер о ситуации с тер Стегеном в сборной Германии: «Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей»

Теги Бавария Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Евро-2024 Марк-Андре тер Стеген Футбол

Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с вратарями сборной Германии.

Ранее Марк-Андре тер Стеген выразил недовольство ролью второго номера команды на Евро-2024

«Проблема вратарской позиции хорошо известна. Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей. 

Принимать решения всегда сложно. Марк знает ситуацию. Надо сказать, это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы», – сказал голкипер «Баварии». 

10 комментариев
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Нойер ошибается. Году в 2002, перед своей безвременной кончиной, перед одной из игр Уралан не набрал 11 человек в основу, и в поле бегал запасной вратарь. Т.е. тренер Борис Буняк выпускал двух вратарей.
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Ответ rigobersong
Хорошо когда 2 топовых кипера в сборной, вон Аргентина постоянно страдала от посредственных вратарей, тот же Мартинес вполне мог взять тот удар Гетце, но стоял хоть и добротный, но средний Ромеро:))
2014 году, Мартинес? Там были Орион и Андухар.
+2
-1
+1
Хорошо когда 2 топовых кипера в сборной, вон Аргентина постоянно страдала от посредственных вратарей, тот же Мартинес вполне мог взять тот удар Гетце, но стоял хоть и добротный, но средний Ромеро:))
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Справедливо. Правда вряд ли бы он так спокойно комментировал ситуацию окажись на месте Штегена
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Ответ BarCa
2014 году, Мартинес? Там были Орион и Андухар.
Я говорю, вратарь уровня Мартинеса:))
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Ответ BarCa
2014 году, Мартинес? Там были Орион и Андухар.
Так он говорит гипотетически, что было бы если бы стоял Мартинез(из настоящего времени) тогда
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Ответ Алешка Терминатор
Нойер ошибается. Году в 2002, перед своей безвременной кончиной, перед одной из игр Уралан не набрал 11 человек в основу, и в поле бегал запасной вратарь. Т.е. тренер Борис Буняк выпускал двух вратарей.
а какая схема была если не секрет??
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Ответ Алешка Терминатор
Нойер ошибается. Году в 2002, перед своей безвременной кончиной, перед одной из игр Уралан не набрал 11 человек в основу, и в поле бегал запасной вратарь. Т.е. тренер Борис Буняк выпускал двух вратарей.
Буняк был в 2000. Но в заявке у них тогда хватало народу, хоть это и был адский хлам. Потом в 2001 они вернулись с Павловым в вышку.

А вот в 2004 Уралан уже разваливался окончательно, и тогда были проблемы с заявкой. Тренером был Л. Слуцкий.
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Ответ Роман Грожан
а какая схема была если не секрет??
Схема была "постараться отбиться с божьей помощью". Потому что даже с учетом второго вратаря 11 человек не набралось, вроде, вдевятером играли.
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