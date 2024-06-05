Нойер о ситуации с тер Стегеном в сборной Германии: «Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей»

Мануэль Нойер прокомментировал ситуацию с вратарями сборной Германии.

Ранее Марк-Андре тер выразил недовольство ролью второго номера команды на .

«Проблема вратарской позиции хорошо известна. Еще ни один тренер не выпускал двух вратарей.

Принимать решения всегда сложно. Марк знает ситуацию. Надо сказать, это печально, потому что он действительно вратарь мирового класса, который показывает хорошую игру. Но это тоже часть нашей работы», – сказал голкипер «Баварии».