Игорь Семшов: «В «Динамо» будут стремиться многие, чтобы быть на глазах у тренера сборной. Думал, после ухода из «Ростова» Карпин не будет брать клуб»

Игорь Семшов заявил, что был удивлен назначению Валерия Карпина в «Динамо».

В пятницу московский клуб объявил о назначении 56-летнего специалиста на пост главного тренера клуба. С 2021 года Карпин также возглавляет сборную России.

«Честно говоря, когда Валерий Георгиевич ушел из «Ростова », я думал, что он не будет пока брать какую‑то из наших команд. Много разговоров шло о том, чтобы тренер был освобожден. Немножко так удивило, что он возглавил «Динамо».

Ну если РФС дал добро… Наверное, в данной ситуации, когда тренер освобожден, ему попроще самому – он может посмотреть много матчей, он может абстрагироваться от своей клубной деятельности.

Но что есть, то есть. Сейчас, наверное, многие футболисты будут стремиться в «Динамо », чтобы на глазах у главного тренера быть. У нас уже были тренеры, которые совмещали клубную работу и в сборной.

Конечно, когда тренер чаще видит футболиста, сам футболист быстрее привыкает к требованиям тренера, понимает его.

И самому тренеру легче взять футболиста, который знает, чего он хочет от него на футбольном поле», – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.