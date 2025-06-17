Мареска после 2:0 с «Лос-Анджелесом»: «Хорошие результат и игра. Адаптация Делапа проходит довольно быстро – он знает, как мы хотим играть»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Лос-Анджелесом».

Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

«Очень хороший результат. Это нормально, что на данном этапе сезона возникают разные ситуации, с которыми приходится справляться. В целом, я думаю, выступление было хорошим».

О Делапе

«В случае с Лиамом хорошо, что он знает, как мы хотим играть, поэтому процесс [адаптации] проходит довольно быстро. Кроме того, мы дали шанс Дариу Эссугу , еще одному игроку. Это хорошо для них обоих».

Об игре с «Фламенго»

«Нам нужно восстановиться, через три дня у нас матч, а там посмотрим. Но, конечно, мы постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и постараемся победить», – сказал Мареска .