Мареска после 2:0 с «Лос-Анджелесом»: «Хорошие результат и игра. Адаптация Делапа проходит довольно быстро – он знает, как мы хотим играть»
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Лос-Анджелесом».
Лондонский клуб одержал победу со счетом 2:0 в 1-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.
«Очень хороший результат. Это нормально, что на данном этапе сезона возникают разные ситуации, с которыми приходится справляться. В целом, я думаю, выступление было хорошим».
О Делапе
«В случае с Лиамом хорошо, что он знает, как мы хотим играть, поэтому процесс [адаптации] проходит довольно быстро. Кроме того, мы дали шанс Дариу Эссугу, еще одному игроку. Это хорошо для них обоих».
Об игре с «Фламенго»
«Нам нужно восстановиться, через три дня у нас матч, а там посмотрим. Но, конечно, мы постараемся подготовиться к игре наилучшим образом и постараемся победить», – сказал Мареска.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Daily Mail
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